Vi söker en Underhållsingenjör med samarbete och utveckling i fokus
Gävle Energi AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2025-08-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle Energi AB i Gävle
, Tierp
eller i hela Sverige
För fjärde året i rad fick Gävle Energi år 2025 utmärkelsen Excellent arbetsgivare och tillhör därmed de topp 10 % bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och jämställdhet. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda anställningsvillkor och förmåner. Hos oss finns möjlighet att göra karriär inom en högaktuell bransch där vi tillsammans med våra kunder och partners tar fram hållbara energilösningar för framtiden.
Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber och energitjänster. Våra över 250 engagerade medarbetare arbetar för att fullfölja vårt uppdrag att göra Gävle till en av Sveriges bästa städer att bo och verka i. Vi gör det genom att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta.
Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor.
Om jobbet
Vill du ha ett varierande och utvecklande ingenjörsjobb där du är med och säkrar framtidens energiförsörjning? Nu söker vi dig som vill arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll i vår kraftvärmeanläggning - en central del i Gävles hållbara energiförsörjning.
Om rollen
Som Underhållsingenjör inom Kraftvärme får du arbeta brett med allt från felsökning och förbättringsarbete till praktiskt underhåll, revisionsplanering och teknisk dokumentation. Du blir en nyckelperson på vår underhållsavdelning och samarbetar tätt med interna och externa parter för att optimera driften och bidra till utvecklingen av våra anläggningar.
Vi söker dig som har:
• Minst 3-5 års erfarenhet av underhållsarbete, gärna inom kraftvärme, processindustrin eller energisektorn
• Goda kunskaper i mekaniska system och förmåga att utföra praktiska arbeten vid behov
• Erfarenhet av underhållssystem (t.ex. MaintMaster, IFS) och förståelse för riskanalys och tillståndsbaserat underhåll
• B-körkort
Kvalifikationer och egenskaper
För att lyckas i rollen som underhållsingenjör hos oss har du ingenjörsutbildning inom energi, maskinteknik eller likvärdig erfarenhet inom underhåll. Du är strukturerad och har en stark analytisk- och problemlösningsförmåga. Du drar dig inte för att utföra mekaniska arbeten vid behov eller för att arbeta självständigt. För rollen är stark samarbetsförmåga en förutsättning och du kan relatera dig till olika personer, funktioner och verksamheter. Vi ser gärna att du är en teamspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kraftvärmeprocesser, exempelvis rökgaskondensering och turbindrift.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan - tillsammans utvecklar vi framtidens energilösningar för Gävle!
Övriga upplysningar om tjänsten
Mikael Kovero, Underhållschef, 076-1259881.
Fackliga organisationer
Sveriges Ingenjörer, SEKO, Vision och SACO. Representanter nås på tfn. 026-17 85 00 (vxl).
Ansökan
Ansök senast den 5e september. Vi tillämpar bakgrundskontroll på slutkandidat samt kan komma att tillämpa provanställning. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Energi AB
(org.nr 556407-2501) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450105