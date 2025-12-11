Vi söker en trygg och strukturerad upphandlare
2025-12-11
Vill du göra skillnad i ett kommunalt fastighetsbolag där struktur, affärsmässighet och förtroende är avgörande? Vi söker en trygg och strukturerad upphandlare med stark professionell integritet, som trivs i samspelet mellan juridik, affärer och projektverksamhet.
Om Älvstranden Utveckling AB
På Älvstranden Utveckling AB är vi stolta över att vara en drivande kraft i Göteborgs utveckling. Som kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad arbetar vi för att skapa en hållbar stad som är öppen för världen. Vi förvaltar och utvecklar stadens framtid - från historiska landmärken till helt nya kvarter.
Vårt fastighetsinnehav omfattar stora citynära utvecklingsområden på båda sidor av älven, och vi har här en unik möjlighet att kombinera fastighetsförvaltning och markutveckling för att göra verklig skillnad.
Vi arbetar nära Göteborgs Stad, näringslivet och andra aktörer för att skapa en stad som växer med framtidens behov. Vår vision är tydlig: Tillsammans skapar vi framtidens hållbara stad mellan broarna.
Vill du vara med och forma Göteborgs nästa kapitel?
Hos oss blir du en del av ett engagerat team.
Om rollen
Som upphandlare hos Älvstranden Utveckling AB är du, tillsammans med inköps- och upphandlingsansvarig, organisationens stöd i inköps- och upphandlingsfrågor. Du ansvarar för att säkerställa att bolagets upphandlingar följer lagen om offentlig upphandling, LOU, är affärsmässiga och ger bästa möjliga värde för verksamheten.
Som upphandlare ger du stöd till verksamheten i upphandlingsfrågor och ansvarar för att genomföra samt kvalitetssäkra bolagets upphandlingar. Du genomför internutbildningar inom upphandlingsområdet och informerar om väsentliga omvärldshändelser.
Du blir en viktig del av avdelningen Affärsstyrning och arbetar i nära samarbete med inköps- och upphandlingsansvarig.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du ansvarar för att genomföra och kvalitetssäkra bolagets upphandlingar samt ger kvalificerat stöd i upphandlingsfrågor. I rollen ingår att driva upphandlingar från behovsanalys till avtal, stödja verksamheten vid avrop och hantera frågor kring leverantörsavtal. Du arbetar aktivt med omvärldsbevakning, leverantörsdialog och utveckling av interna anvisningar.
Vidare initierar du uppföljande åtgärder, sammanställer och kommunicerar avvikelser. Rollen omfattar även systemadministration av e-handelssystemet, stöd vid utlämnande av handlingar samt genomförande av internutbildningar inom inköp och upphandling.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och har en stark professionell integritet. Du trivs i samspelet mellan juridik, affärer och projektverksamhet och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. Du gillar variationen av självständigt arbete men också att samarbeta nära verksamheten. Du är pedagogisk med förmågan att anpassa dig till olika situationer. Du har tidigare arbetat med upphandling- och/eller inköp i offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av upphandling enligt LOU eller LUF.
- Erfarenhet av entreprenad-, konsult- och skötselupphandlingar.
- Kunskap och erfarenhet av AB 04, ABT 06, ABK 09, AMA AF, AMA konsult och ABFF.
- Erfarenhet av upphandlingsverktyg.
- Erfarenhet av e-handelssystem (gärna Proceedo).
- Relevant utbildning inom inköp, upphandling, juridik eller ekonomi.
Meriterande
- Erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av fastighets- eller byggrelaterade projekt.
- Erfarenhet av Proceedo.
Vi erbjuder
Hos oss möts du av en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö där dina idéer och perspektiv tas tillvara. Vi värdesätter mångfald och ser det som en styrka som bidrar till vår framgång. Här får du möjlighet att göra skillnad samtidigt som vi satsar på din personliga och professionella utveckling.
Som en av Göteborgs större fastighetsägare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och Göteborgs Stad. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Du och din expertis behövs, bli en del av vårt team!
Din ansökan
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Varmt välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt team på Älvstranden Utveckling AB! Rekryteringen genomförs i samarbete med Jurek. Urval och intervjuer kommer att hållas löpande - vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 6/1
Kontakt rekryterare
Maria Holmberg
076-002 69 20maria.holmberg@jurek.se
Kontakt arbetsgivaren
Charlotte Nyström
Affärsstyrningschef
031-368 96 37charlotte.nystrom@alvstranden.goteborg.se
Facklig representant Unionen
Camilla Andersson
031-368 96 31camilla.andersson@alvstranden.goteborg.se
Facklig representant SACO
Abdurrahman Toryalay
031-368 96 55abdurrahman.toryalay@alvstranden.goteborg.se Ersättning
