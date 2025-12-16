Vi söker en trygg och engagerad Ungdomsbehandlare
2025-12-16
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss!
Haninge kommun är en kommun i framkant.
Under 2023 var vi en av de första kommunerna som inrättade en första och andra linjens socialtjänst, ett steg i vår anpassning inför framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen. Inom första linjens socialtjänst möter vi de barn och ungdomar som bedöms vara i behov av biståndsbedömda insatser och som föregås av utredning, och vi följer upp de biståndsbedömda insatserna. Vi arbetar målgruppsfokuserat och teambaserat genom hela processen vilket innebär att vi samordnar utredning och insatser utifrån evidens och kunskapsbaserade metoder och i samverkan med båda interna och externa aktörer.
Första linjens socialtjänst består av enheter inom det förebyggande området och biståndsbedömda öppenvårdsinsatser för barn och unga. Varje enhet leds av en enhetschef och området som helhet av en områdeschef.
Enheten Öppenvård barn verkställer biståndsbedömda insatser i form av familjebehandling, Social insatsgrupp, Mini-Maria, ungdomsbehandlare, rePULSE, intensiv familjebehandling m Öppenvården står inför en spännande utveckling där insatserna formas i nära samarbete med andra viktiga aktörer på området i syfte att ständigt utvecklas och anpassa oss efter de behov vi möter hos barn och unga, för att kunna erbjuda det bästa stödet. Nu gör vi en tillfällig utökning i vårt ungdomsbehandlarteam till fyra tjänster och söker dig som vill vara med och bidra med din kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar.
Ditt uppdrag
Stigen är en mycket uppskattad verksamhet som har funnits i Haninge kommun sedan 2012 och är känd för sitt flexibla arbetssätt och sin fantastiska förmåga att möta de ungdomar som kommer till oss utifrån just dess individuella behov. Vi som arbetar på Stigen möter ungdomar mellan 11-17 år som har beviljats insatserna rePULSE eller ungdomsbehandlare via socialtjänsten. Insatserna kan bero på eget beteende, social utsatthet såsom problematisk skolgång, psykisk ohälsa eller hedersförtryck.
Syftet med insatsen rePULSE är att med hjälp av en strukturerad individuell samtalskontakt ge stöd och verktyg att hantera bristande impulskontroll, alternativt allt för hög grad av kontroll, och utveckla sociala färdigheter.
Insatsen ungdomsbehandlare, består av ett individuellt utformat intensivstöd till ungdomar som har en komplex problematik. Målsättningen är att genom att bygga insatsen kring de behov som ungdomen har och genom att ta hjälp av de resurser som finns hos ungdomen själv och nätverket runtomkring, bygger man upp en fungerande vardag med sysselsättning och god fysisk och psykisk hälsa. Som ungdomsbehandlare får du följa med på den många gånger rätt tuffa resan där det är avgörande att du är trygg i dig själv, att du har lätt för att knyta kontakter och bygga förtroende samt att du inte räds för svåra samtal. Din förmåga att samarbeta med andra och ditt sätt att kommunicera kommer vara viktiga aspekter av ett lyckat arbete.
Som medarbetare hos oss är det självklart att du gillar samarbete med andra, men även att du kan arbeta självständigt.
- Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation
- Du har goda kunskaper om barns utveckling och följer med i aktuell forskning
- Du behöver ha en förmåga att begränsa ditt uppdrag, arbeta lugnt och metodiskt när andra runt dig är stressade
Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta och samverka med andra aktörer, är flexibel, nyfiken och har ungdomens bästa i fokus. Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker kvalitet är viktigt. Som vår nya kollega känner du både lust och inspiration att delta i en ständigt pågående utveckling av vårt arbete tillsammans med våra ungdomar och deras nätverk.
Arbete kan förekomma utanför kontorsarbetstider beroende på uppdrag.
Kvalifikationer
- Socionomexamen
- Erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete med ungdomar
- God kunskap om socialtjänstens processer lagstiftning
- Kunskap om BBIC
- Körkort B
Meriterande
- Erfarenhet och gärna utbildning i nätverksarbete
- Utbildning i rePULSE
- Erfarenhet av att ha skapat och arbetat med genomförandeplaner utifrån socialtjänstens uppdrag
Det här kan vi erbjuda dig
Vi som arbetar på enheten öppenvård barn är kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i grupperna. Vi vill att vårt arbete präglas av tillit och förtroende, samt nyfikenhet och kvalitet.
Som medarbetare i Haninge kommun är vi måna om din arbetsmiljö och ser därför till att du är delaktig i de processer och de beslut som är kopplade till ditt vardagliga arbete. Vi arbetar ständigt på att Haninge kommun ska vara en arbetsplats där man trivs och därför välkomnas dina tankar och förbättringsförslag. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete värderar vi närhet till närmsta chef, en upparbetad struktur för regelbundet stöd som avstämningar och extern handledning, specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom bl.a. metodstöd, implementering och återkommande utbildningar samt en verksamhetsutvecklare som stöd i vår fortsatta utveckling med målgruppsfokuserat arbetssätt.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar
Vill du veta mer?
Kontakta: Christopher Wärngård 08-606 70 00 eller christopher.warngard@haninge.se
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande.
Ersättning
