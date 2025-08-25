Vi söker en trygg och engagerad socialsekreterare till IFO Vuxen
2025-08-25
Välkommen att arbeta hos oss på individ- och familjeomsorgen i Arboga.
Vår verksamhet är uppbyggd på de fyra grundstenarna Professionalism, Uthållighet, Mod och Innovation. Vår vision är "Vi skapar en bättre tillvaro" och har ett fokus på att göra bästa möjliga för våra invånare i kommunen.
Vi arbetar aktivt för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med bland annat delaktighet, tydlighet och struktur, stöd i handläggningen, kompetensutveckling samt en rimlig arbetsbelastning.
Vi arbetar aktivt med omställningen för att leva upp till kraven i den nya socialtjänstlagen.
Har vi fångat ditt intresse? Då är detta ett jobb för dig!Publiceringsdatum2025-08-25Beskrivning
Individ- och familjeomsorgen (IFO) söker en socialsekreterare till vuxenenheten. Du kommer att arbeta som utredande och uppföljande socialsekreterare för vuxna tillsammans med ytterligare två socialsekreterare. Som stöd i ditt arbete har du en teamledare. Inom vuxenenheten finns också vår öppenvård, fyra behandlare, som erbjuder stöd och behandling till klienter som är i missbruk, har bostadsproblem, är utsatta för våld eller utsätter andra för våld. Inom enheten finns även arbetsmetoden Bostad Först.
I verksamheten ingår även en barn- och familjeenhet som består av en myndighetsdel och en öppenvårdsdel. Vi har ett nära samarbete internt inom IFO då vi arbetar familjeorienterat för att klienter ska ses i sin helhet och få bästa möjliga stöd och hjälp.
Som socialsekreterare på vuxen kommer du att, i enlighet med gällande lagstiftning, utreda och besluta om öppenvårdsinsatser, genomföra placeringar enligt SoL eller LVM samt följa upp insatser. Vi arbetar aktivt tillsammans för att nå förbättrade livsvillkor och hitta lösningar för våra klienter, i första hand i deras hemmiljö. I arbetet ingår även att samverka med andra samhällsaktörer, både internt och externt.
Vi arbetar i verksamhetssystemet Lifecare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du kommer till en fungerande arbetsgrupp med ett nära ledarskap som arbetar aktivt med utvecklingsfrågor.
När du börjar din tjänst hos oss får du en anpassad introduktion, oavsett om du har lång erfarenhet eller är nyexaminerad. Du får stöd i introduktionen av egen mentor, teamledare och chef, allt för att du ska få en så bra start som möjligt hos oss.
Arboga kommun erbjuder dig också flextid, friskvårdsbidrag och rökfri arbetstid!Dina egenskaper
Som person är du mogen, trygg, ansvarsfull och stabil. Du har förmåga att bibehålla fokus även i stressade situationer. Du tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt förhållningssätt. Du har förmågan att arbeta självständigt och i nära samverkan med andra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämställd universitetsutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning och socialt arbete med vuxna. Du har en god utrednings- och dokumentationsförmåga samt förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete. Du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter.
Erfarenhet från att arbeta med verksamhetssystemet Lifecare är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Körkortskrav
B-körkort krävs.
Arbetstid och omfattning
Heltid. Tillsvidaretjänst.
Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön och individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-09-12.
Urval sker fortlöpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Kamilla Larsson 0589-871 02 Jobbnummer
9474468