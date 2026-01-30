Vi söker en trygg och engagerad elevassistent (50%) till Noblaskolan i Lödd
2026-01-30
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
På Noblaskolan Löddeköpinge är vi ett starkt team som arbetet länge tillsammans. Vi drivs av en gemensam vision om en skola där varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential. Våra elever stimuleras i en miljö som präglas av trygghet, struktur och studiero. För oss är det viktigt att alla elever blir sedda . Tillsammans ser vi till att alla elever når sina mål, hela vägen från förskoleklass till årskurs 9.
Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida https://noblaskolan.se/loddekopinge/
Vi söker en trygg och engagerad elevassistent (50%) till Noblaskolan i Löddeköpinge
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.
Är du en person som brinner för att göra skillnad i ett barns vardag? Har du erfarenhet av både medicinsk egenvård och pedagogiskt stöd? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vi söker nu en elevassistent till en elev som behöver extra stöd för att få en trygg och fungerande skolgång. Eleven har typ 1-diabetes, vilket kräver ständig tillsyn och hantering av tekniska hjälpmedel, samt behov av stöd kopplat till stora skolsvårigheter.
Din roll är att vara elevens förlängda arm och trygghet under skoldagen. Du hjälper till att navigera i sociala samspel, strukturerar upp skolarbetet och ansvarar för att blodsockernivåerna hålls stabila så att lärandet kan stå i fokus
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Medicinsk tillsyn: Övervakning av blodsockervärden, administrering av insulin och kolhydraträkning.
• Pedagogiskt stöd: Anpassa skoluppgifter och miljö utifrån elevens specifika behov
• Socialt stöd: Hjälpa eleven i rastaktiviteter och vid övergångar mellan lektioner.
• Samverkan: Ha en tät och god dialog med både lärare och vårdnadshavare.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av diabetes typ 1: Du är trygg med CGM (kontinuerlig glukosmätning) och insulinpump/penna.
• Har vana av NPF: Du har kunskap om och praktisk erfarenhet av att arbeta med diagnoser som t.ex. ADHD eller autism.
• Är lågaffektiv: Du har ett lugnt bemötande och kan hantera utmanande situationer med tålamod.
• Är ansvarstagande: Du är extremt noggrann och kan ta egna beslut när situationen kräver det.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Omfattning och varaktighet
• Anställningsform: Visstidsanställning (deltid, 50%)
• Period: Snarast möjligt fram till den 14 juni 2026, under förutsättning att skolgången fortgår
• Arbetstid: Förlagd under skoldagar (måndag-fredag).
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna biträdande rektor Cecilia Nordeklint på 046- 12 42 32 eller cecilia.nordeklint@noblaskolan.se
