Vi söker en trygg ledare med samhällsintresse och förmåga att samordna
Göteborgs kommun / Väktarjobb / Göteborg Visa alla väktarjobb i Göteborg
2025-12-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-01Beskrivning
År 2030 har vi som mål att inte finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden i Göteborg.
Nu söker vi en trygghetsvärdssamordnare som på ett schysst och förtroendegivande sätt leder våra trygghetsvärdar på plats bland våra hyresgäster i distrikt Backa.
Är du en trygg och erfaren ledare med förmåga att skapa struktur och samordna trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete? Vill du vara med och sprida lugn i våra kvarter under kvällar och helger när vår dagtidspersonal gått hem för dagen? Sedan hösten 2018 bidrar Poseidons trygghetsvärdar till trygghet för våra hyresgäster och besökande under kvällar och helger. Nu söker vi dig som vill samordna och leda gruppen trygghetsvärdar i vårt distrikt Backa.Dina arbetsuppgifter
Som trygghetsvärdssamordnare leder du trygghetsarbetet på kvällstid i området. Personalgruppen består av nio personer som du har personalansvar för. Du har en operativ roll i verksamheten vilket innebär att du både leder och deltar i trygghetsvärdarnas dagliga arbete samt innehar bolagsansvar utifrån rullande schema. Förutom det har du en given roll i samverkan med övriga aktörer i stadsdelen. Rollen innebär att leda i komplexa situationer och säkerställa att samarbetet fungerar effektivt. Du rapporterar direkt till distriktets trygghetschef.Kvalifikationer
Trygg, schysst ledare med förmåga att peppa
Vi söker dig med examen från högskola eller annan relevant utbildning. I rollen som trygghetsvärdssamordnare kommer du arbeta mot flera kontaktytor, internt i bolaget och gentemot samarbetspartners vilket ställer krav på att du är tydlig, strukturerad och kommunikativ.
Du är en trygg och schysst ledare och person som har lätt för att motivera och entusiasmera dina medarbetare. Du har djup förståelse för kartläggningsarbete och framtagning av lägesbild.
Du har flera års ledarskapserfarenhet med personalansvar. pratar flytande svenska i tal och skrift och har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen, ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. har B-körkort.
Erfarenhet med lyckat resultat inom brottförebyggande och trygghetsskapande arbete, gärna inom offentlig sektor, ideella organisationer eller i samverkan med aktörer som polis och kommun, är meriterande. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft. Vi bygger plats för dig!Anställningsvillkor
Heltid kvälls- och helgarbete med inslag av dagtjänstgöring.
Ditt arbete är på heltid. Arbetet är förlagt på kvälls- och helgarbete men det kan även förekomma tillfällen där du tjänstgör dagtid.
Vi intervjuar sökande löpande och gör bakgrundskontroller av slutkandidater. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bostads AB Poseidon Kontakt
Malin Magnusson malin.magnusson@poseidon.goteborg.se 031-3321502 Jobbnummer
9623608