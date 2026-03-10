Vi söker en truckvan lagerarbetare till Sveba Dahlen!
Nr.1 Personalpartner AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-03-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Sveba Dahlen är en ledande global tillverkare av bageriutrustning och är särskilt känd för sina ugnar och maskiner för degbearbetning. Företaget har sitt huvudkontor och största produktionsanläggning i Fristad, Sverige, och har en stark närvaro i över 100 länder genom sina dotterbolag och distributörer.
Sveba Dahlen fokuserar på att erbjuda högkvalitativa, användarvänliga och energieffektiva lösningar som hjälper bagerier att uppnå de bästa bakresultaten. Företaget kombinerar tradition med modern teknik och strävar efter att vara den bästa partnern för professionella inom bakningsindustrin. Läs mer på sveba-dahlen.sePubliceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du med hantering av material som är avgörande för produktionen. Arbetet är praktiskt och fysiskt, och du behöver kunna arbeta både noggrant och strukturerat för att säkerställa att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Plockning och hantering av artiklar i lagret
• Truckkörning vid förflyttning av material och gods
• Hantering av inkommande och utgående leveranser
• Inventering och kontroll av lagersaldo
• Lastning, lossning och säkring av gods
• Bidra till ordning och struktur i lagret enligt etablerade arbetssätt
• Du samarbetar dagligen med både kollegor i lagret och andra avdelningar i verksamheten.
Arbetstid: Dagtid, Heltid 100%.
Placering: Fristad.
Start: Enligt överenskommelse.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där du får ta ansvar och bidra till ett välfungerande lagerflöde. Du är noggrann i ditt arbete, har ett starkt säkerhetstänk och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete, gärna inom industri eller produktion
• Truckkort och god vana av truckkörning
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
• Grundläggande datorvana
Meriterande:
• Traverskort och erfarenhet av traverskörning
• Erfarenhet av att hantera tungt eller skrymmande gods
• Vana av inventering och lageradministration
• Kunskaper i engelska
• Erfarenhet av förbättringsarbete eller arbete enligt 5S
Som person är du lugn, ansvarstagande och uppmärksam i ditt arbete. Du har lätt för att se vad som behöver göras och bidrar till en trygg och välorganiserad arbetsmiljö.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Robin Andersson via mail, robin@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Robin Andersson robin@firstpersonal.se Jobbnummer
9788090