Vi söker en truckförare till Purmo Group
Purmo Group Sweden AB / Lagerjobb / Markaryd Visa alla lagerjobb i Markaryd
2025-08-08
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Purmo Group Sweden AB i Markaryd
, Ljungby
, Helsingborg
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Purmo Group fokuserar på framtiden och vill framåt! Vi satsar på digitalisering och drivs av utveckling.
Vi söker nu en engagerad truckförare till vår produktion i Markaryd. Vårt uppdrag är att utveckla produkter för morgondagens behov att styra och reglera inom värme, komfortkylning och sanitet.
Som truckförare hos oss arbetar du med bland annat truckkörning inom produktion (lyfta maskiner och maskindelar, tömning av containrar m.m). Hantering av en spåncentrifug (ladda/tömma containrar med motviktstruck), rapportera och skanna inkommande gods och material mellan olika lager. Diverse andra uppgifter kan tillkomma b.la. köra golvskurmaskin och hjälpa till med tvättning av mässingdetaljer från produktion.
Som truckförare arbetar du självständigt med förekommande arbetsuppgifter. Trots självständighet i arbetet så är vi samtidigt ett glatt team som alltid stöttar och hjälper varandra, där teamkänslan är en självklarhet.
Du är genuint intresserad av att utveckla, modernisera och digitalisera Purmo Group Sweden tillsammans med teamet.
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom lager eller produktion, och har liknande erfarenheter som ses som relevanta för tjänsten. För tjänsten krävs truckkort som innehåller minst A2 och B1-2 och önskvärt med truckvana sedan tidigare.
Vidare krav är goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift. Grundläggande engelska.
Som person ser vi gärna att du är engagerad, positiv och lösningsfokuserad. Med god förmåga att kunna planera samt ansvara för arbetet.
Arbetstiderna för tjänsten avser dagtid.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ledord för oss i alla sammanhang är öppenhet, ärlighet, ödmjukhet, förtroende och respekt.
Placeringsort är Markaryd. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
_______________________________Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Vi tror att det perfekta inomhusklimatet inte får vara på bekostnad av planetens klimat. När 17% av Europas totala förbrukade energi används för att värma eller kyla hem, och vi har världens bredaste erbjudande inom värme, kyla, system och kontroller, anser vi att det är vår plikt att göra skillnad. Detta för att vi är stolta över det vi gör och att vi bryr oss.
Vi är fast beslutna att vara ledande inom hållbara lösningar för inomhusklimat. Vi arbetar med spännande ny teknik, smartare produkter, mer kompletta lösningar och tar tag i möjligheter där vi kan vara en kraft för positiv tillväxt. Detta för att vi är modiga och ambitiösa och vi gör förändringar som är viktiga.
Om du är stolt över det du gör och du bryr dig; om du är modig och ambitiös. Kom och hjälp oss att göra förändringar som spelar roll.
Purmo Group Sweden (fd MMA) grundades 1950 och är idag marknadsledande i Sverige på produkter för rumstemperaturreglering. Vi är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och koncept för flödesreglering. Vi minskar energianvändning och kostnad åt våra kunder i bostäder och kommersiella byggnader på våra utvalda marknader. Huvudkontor, produktion samt forskning & utveckling med 135 medarbetare ligger i Markaryd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
E-post: Ansokan@purmogroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Truckförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purmo Group Sweden AB
(org.nr 556054-9668)
Järnvägsgatan 19 (visa karta
)
285 21 MARKARYD Jobbnummer
9450252