Vi söker en truckförare till kund i Ulricehamn!
Nr.1 Personalpartner AB / Lagerjobb / Ulricehamn Visa alla lagerjobb i Ulricehamn
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Gillar du att köra truck, ta ansvar och arbeta nära produktion? Då kan detta vara jobbet för dig! Just nu söker vi en motviktsförare till vår kund i Ulricehamn.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som motviktsförare hos vår kund i Ulricehamn spelar du en viktig roll i det dagliga produktionsflödet. Din huvudsakliga uppgift är att förse operatörerna med material och komponenter så att produktionen kan fortgå utan avbrott. Med hjälp av motviktstruck transporterar du material mellan lager och produktion samt säkerställer att rätt material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Du arbetar nära operatörer och kollegor i produktionen och blir en viktig del av teamet som håller verksamheten i gång.
Arbetet är förlagt till 2-skift, men dagtidsarbete kan förekomma under den första tiden i samband med introduktion och upplärning.
Bakgrund och personliga egenskaper
Det är ett krav att du som söker till oss har lagervana och god erfarenhet av truckkörning, framför allt motviktstruck (B1).
Körkort och truckkort A + B är ett krav.
Vi tror att du är en engagerad person med hög arbetsmoral, som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du är serviceinriktad, flexibel och kan hantera arbetstoppar när det behövs. Dessutom har du ett lösningsorienterat synsätt och är noggrann med att följa säkerhetsföreskrifter och rutiner.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Matilda Granström matilda.g@firstpersonal.se Jobbnummer
9968678