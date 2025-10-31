Vi söker en Transportplanerare till Martin & Servera i Norrköping!
2025-10-31
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Martin & Servera Logistik är logistiknavet för det mesta av Martin & Servera-gruppens volymer. Från fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad flödar tusentals leveranser varje dag till kunder över hela Sverige. Energieffektiv verksamhet, hållbara transporter, minskat svinn, smart ruttplanering, teknikens nya möjligheter och att sträva mot ett så litet klimatavtryck som möjligt är vardag för Martin & Servera Logistik.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du tillsammans med övriga inom transportfunktionen arbetar för att optimera våra transporter i Norrköpings arbetsområde. Du söker kostnadseffektiva lösningar genom effektiv ruttplanering. Du arbetar med att lägga upp turer för hur våra lastbilar ska gå på både kort och lång sikt, med hänsyn till förändringar i vår kundstruktur. För att lyckas med detta har du frekvent kontakt med andra funktioner, såväl internt som externt. En central del i arbetet är också att koordinera chaufförerna inför lastning, och då framför allt när kapaciteten på vissa turer inte räcker till. Arbetet är till stor del operativt, i nära samarbete med dina kollegor. Du har en daglig dialog med säljare, kunder och transportörer där det ofta gäller att kunna agera snabbt.
Vad söker vi hos dig?
Din viktigaste personliga egenskap är ett starkt driv att hela tiden utveckla, optimera och ifrågasätta nuvarande lösningar för att vi hela tiden ska bli lite bättre. Vi ser att du trivs med att arbeta processorienterat och har både fallenhet och vana av att arbeta med olika program och systemstöd. Du är analytisk och har ett öga för detaljer, vilket hjälper dig att identifiera förbättringsmöjligheter. Du är en noggrann person som tycker om ordning och reda. Att kunna ta egna initiativ, förmågan att fatta snabba beslut och vara lösningsorienterad är viktigt i rollen som transportplanerare. Samarbete är viktigt för dig och du har en mycket god kommunikativ förmåga.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• En logistik-eller transportutbildning, alternativt relevant arbetslivserfarenhet.
• God datorvana där tidigare arbete i transportledningssystem (TMS) och Excel är starkt meriterande
• Möjlighet att kunna läsa och förstå skriftlig information och instruktioner på svenska.
Har du har erfarenhet inom transportplanering eller motsvarande samt är geografisk kunnig ser vi även det som starkt meriterande.
Din arbetsplats
Du blir en del av transportavdelningen i Norrköping där både transportplanerare och orderstyrare sitter tillsammans. På lagret i Norrköping är vi omkring 400 lagermedarbetare samt ca 40 chaufförer.
Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag, frukost/lunchsubvention och rabatt i våra butiker. För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att våra alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Vår rekryteringsprocess
Vi använder oss av personlighetstester i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar. Du kan läsa mer om testerna och vår urvalsprocess här. Vi gör bakgrundkontroller på alla kandidater som vi väljer att träffa på intervju.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20, vi behandlar ansökningar löpande
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid (lördagsarbete förekommer)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta transportledare Anna Bergman - anna.bergman@martinservera.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta Rekryteringsansvarig Josefine Andersson - josefine.andersson@martinservera.se
Facklig företrädare Unionen: Roger Lönn - roger.lonn@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
Fast måndagslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
