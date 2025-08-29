Vi Söker En Timanställd 30h/v Till Vår Nya Butik I Frölunda Torg I Göteborg
2025-08-29
VILL DU BLI EN DEL AV VÅRT UNIKA SMYCKESUNIVERSUM?
Pilgrim söker en ansvarsfull, serviceinriktad timanställd med intresse för mode och goda resultat i vår nya butik i Frölunda Torg för en tjänst på 30 timmar. Som timanställd ingår du i ett team av duktiga, modeintresserade säljare. Du måste vara serviceminded ut i fingerspetsarna eftersom vårt yttersta mål är att ge våra kunder en unik och fantastisk upplevelse när de besöker våra butiker.
På Pilgrim jobbar vi tillsammans som ett stort team, så därför är det avgörande att du är en teamplayer som vill vara med i gemenskapen och bidra med gott humör och goda resultat.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Försäljning och kundservice * Ta hål i öronen * Se till att butiken är inbjudande och välkomnande
OM DIG
• Du är minst 18 år gammal * Du är en skicklig säljare och sätter alltid kunden i centrum för en unik upplevelse * Du är modeintresserad och följer med i trender * Du talar flytande svenska och engelska * Du är ansvarstagande, serviceinriktad och lojal * Du är glad, positiv och motiverande * Du är flexibel och kan behålla överblicken i stressade situationer
TILLTRÄDE Anställningsstart: Enligt Ök
Som timanställd krävs det att du är flexibel och kan arbeta alla dagar i veckan, men främst eftermiddagar, kvällar, helger och under utökade öppettider.
SKICKA IN DIN ANSÖKAN
Skicka in din ansökan och ditt CV inklusive foto till Retail Manager Mari Bergström på job@pilgrim.dk
och ange "30 Tim - Frölunda Torg" i ämnesraden. Vi håller intervjuer löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA AV DIG Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: job@pilgrim.dk
Pilgrim Sweden AB
https://www.pilgrim.net/sv-se
VÄSTRA FRÖLUNDA
