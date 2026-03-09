Vi söker en till kollega till vår specialavdelning
Städlaget i Sverige AB / Städarjobb / Vaggeryd Visa alla städarjobb i Vaggeryd
2026-03-09
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städlaget i Sverige AB i Vaggeryd
Är du noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta varierat? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en medarbetare till vår specialavdelning som utför:
• Byggstädning
• Fönsterputs
• Storstädning
• Fasadtvätt
• Höghöjdsstädning
• Och andra städ & specialuppdrag
Arbetet utförs hos både privatpersoner och företagskunder i främst Vaggeryds kommun med omnejd.
Vi erbjuder ett omväxlande jobb i ett engagerat team där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig!
Vill du ha med krav eller önskade kvalifikationer också?
Den vi söker ska gilla att utföra ett bra arbete och ge en hög service till våra befintliga kunder. Vi arbetar löpande med att tillsätta tjänsten, så tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Vi ser att du är positiv, flexibel, tillmötesgående för våra kunder, effektiv och noggrann med hög servicekänsla. Du har lätt att samarbeta med andra och ett glatt humör. Körkort är ett krav.
Vi är ett Auktoriserat Serviceföretag och är medlemmar i Almega Serviceentreprenörerna och därigenom även medlemmar i Svensk Näringsliv. I och med vårt medlemskap i Almega har företaget självklart kollektivavtal.
Bifoga med personligt brev och CV i er ansökan och märk mailet med "Ansökan Specialavdelning". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@stadlaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Specialavdelning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städlaget i Sverige AB
(org.nr 556948-9643)
Gärahovsvägen 4 (visa karta
)
567 32 VAGGERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9786132