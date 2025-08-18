Vi söker en tekniskt kunnig och resglad maskinoperatör
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du tekniskt intresserad och har erfarenhet av svarvning, fräsning eller annan maskinbearbetning? Trivs du med omväxlande arbetsmiljöer och att arbeta ute hos kund? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker en driven och lösningsorienterad maskinoperatör för arbete ute på fältet - främst hos våra kunder runtom i Sverige, men även med möjlighet till internationella uppdrag. Du kommer att arbeta med avancerad bearbetning i portabla svarvar, fräsar och andra maskiner, ofta direkt på plats hos kundens anläggning. Mellan jobb finns möjlighet till ledighet samt service/tillverkning av maskiner i vår verkstad utanför Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Svarvning, fräsning och maskinbearbetning på plats hos kund
Tolkning av ritningar och teknisk dokumentation
Självständigt rigga och köra manuell fräs/svarv
Utföra service och viss felsökning av maskinutrustning
Kundkontakt och samarbete med tekniker/ingenjörer på plats
Vi söker dig som
Har erfarenhet av svarvning, fräsning eller liknande maskinarbete
Har god teknisk förståelse och gillar att lösa problem
Är självgående, flexibel och trivs med att resa i arbetet
Talar och skriver svenska obehindrat, engelska är ett plus
Har B-körkort (krav)
Har möjlighet att resa inom Sverige på veckobasis samt utomlands vid behov
Vi erbjuder
Ett omväxlande och utvecklande arbete med stor frihet
Möjlighet att arbeta med spännande projekt hos ledande industrikunder
Trevliga kollegor och en familjär arbetsmiljö
Reseersättning och bra villkor enligt avtal
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till info@mobilbearbetning.se
senast 2025-10-01. Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
För frågor om tjänsten, kontakta Gabriel Wemme, 073244881. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: info@mobilbearbetning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mobil Bearbetning Sverige AB
(org.nr 559448-4536) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utgångspunkt Göteborg Kontakt
Gabriel Wemme info@mobilbearbetning.se Jobbnummer
9463929