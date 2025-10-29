Vi söker en tekniskt kunnig medarbetare till Gata- och park i Tibro kommun
2025-10-29
Vill du arbeta praktiskt, utomhus och med tekniskt varierade arbetsuppgifter i Tibros utemiljöer? Då kan detta vara tjänsten för dig! Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill bli en del av vårt team inom Gata- och parkavdelningen.
Gata- och park är en av fem enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tibro kommun och ansvarar för kommunens parker, badplatser, lekplatser, tätortsnära natur och större grönområden. Vi arbetar med drift, underhåll och utveckling av Tibros offentliga miljöer och bidrar till att skapa trygga, välskötta och trivsamma utemiljöer för invånare och besökare.
Tibro kommun är Tibros största arbetsgivare och jobbar målmedvetet med utveckling. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Vi löser framtidens utmaningar med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft.
Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom Gata- och parkenheten bidrar du till att göra vardagen enklare för Tibros invånare. Vår verksamhet finns till för kommunens invånare och besökare tillsammans strävar vi efter att skapa trygga, välskötta och trivsamma utemiljöer.
Ditt arbete handlar om tekniskt och praktiskt underhåll av kommunens utemiljöer, såsom:
* Gång- och cykelvägar
* Lekplatser och mötesplatser
* Staket, markytor och yttre skötsel på skol- och förskolegårdar
* Träd, buskage och skogsområden
* Mindre bygg-, snickeri- och anläggningsarbeten
* Reparation och förebyggande underhåll av utrustning och installationer
* Maskinkörning
Du arbetar både med förebyggande och akuta åtgärder. Arbetet sker i nära dialog med kollegor, medborgare, politik och näringsliv. Hos oss får du möjlighet att utveckla både dig själv och kommunen, och uppmuntras att hitta lösningar som förnyar och överraskar positivt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av tekniskt praktiskt arbete utomhus, till exempel fastighetsskötsel, park- eller utemiljöarbete. Du trivs med att använda maskiner och redskap, tar eget ansvar och har lätt för att samarbeta.Kvalifikationer
* B-körkort
* Datorvana
* Erfarenhet av praktiskt arbete utomhus
Meriterande:
* Utbildning inom park, anläggning, fastighetsteknik eller motsvarande
* Kunskap om lekplatsbesiktning
* Erfarenhet av snickeri, bygg eller anläggningsarbeten
* Utbildning/erfarenhet av motorsåg, röjsåg, och arbete på väg
* Erfarenhet av yttre markskötsel av fastigheter, till exempel skolor och förskolor
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, initiativrik och kunna se helheten i ditt arbete. Du har förmågan att driva arbetet framåt och arbetar målinriktat med en naturlig strävan efter förbättringar. Du är ansvarstagande, en lagspelare och trivs med att samarbeta med kollegor för bästa resultat.
Du är trygg i dig själv och har god självinsikt, vilket gör att du känner dig bekväm med att representera kommunen gentemot invånare, näringsliv och andra aktörer i våra offentliga miljöer. Du har ett starkt servicetänk och gott omdöme, samt ett högt säkerhetstänkande i allt du gör. Att vistas utomhus i alla väder ser du som en självklar del av arbetet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
