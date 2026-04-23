Vi söker en teknisk problemlösare som inte får panik när det låter konstigt
Utgångspunkt: Järfälla | Arbete i Storstockholm & Uppsala
Alla arbetsplatser har den där personen.
Den som kan laga sin egen bil, få en högtryckstvätt att starta i sidvind och samtidigt vara en av de mest uppskattade teknikerna ute på uppdrag.
Problemet?
Sådana personer kan inte vara överallt. Och när något går sönder tittar övriga medarbetare ofta på maskinen som om den just föreslagit något olagligt.
Därför söker vi nu en till människa som tycker att maskiner är till för att fungera - inte skyllas på.
Vad går jobbet ut på egentligen?
Du utgår från vårt kontor och depå i Järfälla. Därifrån jobbar vi i Storstockholm och Uppsala.
Jobbet består av två delar - och båda är lika viktiga:
1. Se till att grejerna funkar
Service och felsökning av högtryckstvättar med bensinmotor (oftast Honda GX - inga rymdmotorer)
Underhåll av Interpumpar och hotboxar
Enklare bil- och släpreparationer
Lite 12-voltsel (inget som kräver vit rock)
Förebyggande underhåll - så vi slipper uttrycket "den funkade ju nyss"
2. Göra jobbet på riktigt
OBS: När maskinerna mår bra jobbar du som saneringstekniker ute på fältet:
Praktiskt sanerings- och specialrengöringsarbete
Ibland smutsigt, ofta klurigt, alltid på riktigt
Fältreparationer när något ger upp mitt i ett uppdrag
Vem är du?
Du är troligen den som:
Blir irriterad när folk säger "den är trasig" utan att ha tittat
Har lagat något "tillfälligt" som sedan fungerat i fem år
Inte är rädd för smuts, ljud eller ansvar
Kan meka, tänka och jobba praktiskt - ibland samtidigt
Du behöver inte ha rätt utbildning.
Du behöver ha rätt inställning och fungerande händer.
Bakgrund från industri, sjöfart, lantbruk, entreprenad, drift/underhåll eller liknande är ett stort plus.
Bonus om du någon gång fått höra:
"Hur fan fick du igång den där?"
Vad får du hos oss?
En ovanlig roll som faktiskt behövs
Utgångspunkt i Järfälla, jobb i Storstockholm och Uppsala
Variation - vissa dagar skruvar du, andra sanerar du
Kollegor som blir genuint glada när du dyker upp
Frihet under ansvar (vi mäter resultat, inte minuter)
Et företag som hellre löser problem än skriver mejl om dem
Specialrengöringar Sverige jobbar med sanering och specialrengöring där verkligheten inte alltid följer manualen.
Därför gillar vi människor som kan tänka själva, ta ansvar och ibland rädda dagen utan att göra en grej av det.
Känner du igen dig? Skicka en ansökan!
Märk din ansökan med: Teknisk problemlösare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: torbjorn@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk problemlösare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VRS Mitt AB
(org.nr 556602-2132)
Kaminvägen 2 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9871444