Vi söker en teknisk operatör till kund i Tingsryd

Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Tingsryd
2026-03-04


Är du tekniskt intresserad och vill arbeta i en modern produktionsmiljö där du får utvecklas tillsammans med ett engagerat team?

2026-03-04

Är du tekniskt intresserad och trivs i en produktionsmiljö? Vi söker nu en teknisk operatör till ett industriföretag där du får arbeta med drift och utveckling av produktionen.
I rollen arbetar du främst som operatör men kommer även stötta i tekniska moment kring maskiner och utrustning. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i produktionen och innebär ett gemensamt ansvar för att säkerställa en stabil och effektiv drift.
I rollen kommer du bland annat att:

arbeta med drift och övervakning av produktionsutrustning

bidra till kvalitet och säkerhet i produktionen

genomföra enklare underhåll och stödja vid maskinuppstarter

rapportera avvikelser och bidra till förbättringar i produktionen

samarbeta med kollegor i skiftlaget för att säkerställa ett bra produktionsflöde

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs med ett praktiskt arbete i en produktionsmiljö. Du är en lagspelare som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Vi ser gärna att du har:

erfarenhet av arbete inom industri eller produktion

tekniskt intresse och vilja att utvecklas inom området

goda kunskaper i svenska i tal och skrift

ett strukturerat och noggrant arbetssätt

Erfarenhet från plastindustri eller arbete med maskiner är meriterande men inget krav.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som teknisk operatör är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter uppdraget finns goda möjligheter till fortsatt anställning hos kundföretaget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Moa Johansson på moa.johansson@eterni.se eller 070-935 71 92.
Plats: Tingsryd

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: 2-skift

Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Moa Johansson
moa.johansson@eterni.se

