Vi söker en teknisk montör till vår kund Berlex i Kungälv
2025-08-18
Vi söker nu en teknisk montör som kommer arbeta med montering och installation av trafiksignaler. Är du redo för din nästa utmaning?
Rollen som teknisk montör innebär att arbeta med tekniska montage av både elektriska och mekaniska komponenter enligt givna ritningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Målet är att leverera produkter med hög kvalitet och precision. Arbetsuppgifterna handlar i första hand om att skruva ihop olika delar, läsa av serienummer och koder, följa arbetsbeskrivningar samt paketera produkterna inför leverans. Många av momenten är återkommande och arbetet blir snabbt rutin för den som är noggrann och praktiskt lagd.
Vi söker dig som har god datorvana, är lösningsorienterad och kan läsa instruktioner noggrant. Utöver trafiksignalerna arbetar vi även med montering av krockskydd till lastbilar, ett mer komplext område som kräver längre inlärningstid och mer kunskap - särskilt inom el. Där är det en fördel om du har erfarenhet av att läsa elscheman eller jobbat med el tidigare,
Arbetstiderna är måndag till torsdag klockan 07.00 till 16.00, samt fredagar 07.00 till 15.00. Vi söker någon som kan börja omgående. Det går bra att åka kollektivt till Berlex men har du tillgång till egen bil kan det vara en fördel.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen tror vi att du har en gymnasieutbildning inom el, teknik eller industri, samt åtminstone 1-2 års erfarenhet av tekniskt montage, installation eller liknande arbete. Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten, du har god teknisk förståelse och gillar att hitta lösningar. Du är självgående men trivs också med att arbeta i team. Arbetet är fysiskt och kan kräva att du står, lyfter och arbetar i olika positioner, så du behöver ha god fysisk förmåga.
Krav för tjänsten:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Du har grundläggande datavana
• Gymnasieutbildning, gärna inom el, teknik eller industriprogram.
• Minst 1-2 års erfarenhet av tekniskt montage, installation eller liknande.
• B-körkort
• Meriterande om du kan läsa elscheman eller har erfarenhet av elarbete
OM FÖRETAGET
Ersättning
