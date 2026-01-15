Vi söker en teknisk mekaniker/montör till ett spännande uppdrag
Manpower AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Östersund Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Östersund
2026-01-15
Brinner du för teknik, mekanik och att hitta smarta lösningar? Är du nyfiken på konsultrollen och vill arbeta i en modern och innovativ produktionsmiljö? Då kan detta vara precis det du letar efter! Vi letar nu efter en erfaren mekaniker/montör till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om rollen
Som mekaniker/montör kommer du att spela en viktig roll i kundens produktion och bidra med både din kompetens och ditt engagemang. Du blir anställd av Manpower och arbetar som konsult direkt hos kunden. Arbetsuppgifterna består främst av arbete med produkter inom elkraft och reservkraft. Har du dessutom erfarenhet av plåtarbete eller svetsning ser vi det som ett stort plus.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt kunnig och tycker om att lösa utmaningar på ett kreativt sätt. Du tar ansvar, arbetar hårt och är lojal i ditt uppdrag. Du är självgående men trivs också i samarbeten med andra. Vi ser gärna att du har minst ett par års erfarenhet från mekanik eller ett liknande område.
Varför detta uppdrag?
Hos vår kund får du möjlighet att arbeta med spännande produkter och samtidigt utveckla dig vidare inom mekanik. Ett perfekt steg för dig som vill växa i rollen och bygga vidare på din tekniska kompetens!
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elin Olsson via e-post: elin.olsson@manpower.se
. Vänligen notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail! Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Var tydlig med din erfarenhet av lagerarbete och arbete i Monitor i din ansökan - det är en viktig del för att lyckas i rollen. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Prästgatan 48 (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elin Olsson Elin.Olsson@manpower.se Jobbnummer
9686819