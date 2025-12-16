Vi söker en Teknisk installatör - Är du vår nästa nyckelperson?
Network Expertise Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Network Expertise Sweden AB i Stockholm
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad teknik inom mobiltäckning, WiFi och nätverk - och samtidigt få en roll där du kan växa och ta mer ansvar? Som installatör hos Network Expertise får du en varierad och utvecklande vardag med stor frihet, moderna verktyg och möjligheten att bli en viktig del av vår fortsatta expansion.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Plats: Du utgår från vårt kontor på Danderydsgatan i Stockholm, men arbetar primärt ute hos kund över hela Sverige.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidare
Start: Omgående, datum enligt överenskommelse
Om Network Expertise
Network Expertise är Sveriges ledande specialister på mobiltäckning inomhus. Med över 25 års erfarenhet, egenutvecklade svenska produkter och ett rikstäckande nätverk av återförsäljare levererar vi pålitliga lösningar för stark signal i alla miljöer - från kontor och butiker till sjukhus och industrifastigheter.
Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom mobiltäckning, WiFi, fiber och säkra nätverk. Våra produkter är utvecklade i Sverige, EU-certifierade och kombinerar kvalitet, innovation och hållbarhet. Tusentals installationer gör oss till en betrodd partner för företag och organisationer som vill framtidssäkra sin kommunikation med 4G och 5G.
Om rollen
Som Teknisk Installatör hos oss får du en central roll med ansvar för våra tekniska installationer. Du utför högkvalitativa installationer och säkerställer att våra projekt håller utlovad kvalitet och tidsplan - från planering till färdig installation. För rätt person finns möjligheten framöver att ta rollen som vår huvudinstallatör och vara med och vidareutveckla vår installationsavdelning
De områden som du kommer att arbeta inom är 4G/LTE, 5G/NR, WiFi samt TCP/IP baserade nätverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Installation av antennsystem, WiFi och telekomutrustning (inomhus och till viss del utomhus)
• Kabeldragning, kontaktering & montering av hårdvara
• Inmätning och konfiguration av logisk utrustning
• Planera och samordna installationer internt
• Administrativ hantering kopplad till installationerna
• Support av våra installerade lösningar
• Support mot våra underleverantörer
Vi söker dig som:
• Som har arbetat med tekniska installationer under minst 3 år
• Är administrativt skicklig och strukturerad
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har B-körkort (krav)
• Är ansvarstagande, ordningsam och tidseffektiv
• Har ett gott kundbemötande och trivs i en roll med mycket kundkontakt
• Är lösningsorienterad - Klarar av att hålla många bollar i luften och gillar att ta initiativ
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Självständig och lösningsorienterad
• Kommunikativ och tydlig i din roll
• Flexibel och anpassningsbar
• Engagerad och kvalitetsmedvetenÖvrig information
• Arbetet innebär resor med övernattning
• Projekt förekommer i stora delar av landet
• Du erhåller nödvändig produktutbildning
• Du kommer bli en nyckelperson med mycket ansvar och vara en viktig del i vår fortsatta expansion
• Du kommer att få utbildning samt mentorskap från våra erfarna tekniker då arbetet kräver en god teknisk kunskap och förståelse
Ansökan med CV via e-post. Beskriv gärna i din ansökan varför du tror att du är rätt person för detta arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: career@networkexpertise.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Network Expertise Sweden AB
(org.nr 556577-5474)
Danderydsgatan 30 (visa karta
)
114 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9647203