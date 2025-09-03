Vi söker en teknisk C chaufför till Kungens Kurva
2025-09-03
Vill du vara en del av ett engagerat team som arbetar med transport och installation av teknisk utrustning i en koncern som växer snabbt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en teknisk chaufför med C-behörighet till vårt team i Kungens Kurva för en tillsvidareanställning på heltid.
Om rollenSom teknisk chaufför kommer du att ha ett varierande och ansvarsfullt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Leverans och installation av teknisk utrustning (främst skrivare) hos våra kunder
Säkerställa att utrustningen fungerar efter installation
Ge kunden en introduktion i hur utrustningen används
Hantera returer av begagnad utrustning
Delta vid företagsflyttar och andra transportrelaterade uppdrag
Arbetet kan periodvis innebära varierande arbetstider och övernattningar på annan ort.
Vi söker dig som:
Har C-körkort
Har god teknisk förståelse och lätt tar till dig nya kunskaper
Är i god fysisk form och gillar ett rörligt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Grundläggande kunskaper i engelska
Vana att arbeta i Officepaketet och enklare IT-system
Erfarenhet av liknande arbete
Vad vi erbjuder
En positiv arbetsmiljö med hög energi och hjälpsamma kollegor
En grundlig introduktion där du börjar arbeta tillsammans med en erfaren kollega
Stora möjligheter att utvecklas inom företaget - du sätter själv gränserna för hur långt du kan nå
En företagskultur präglad av samarbete, delaktighet och engagemang
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid (måndag-fredag)
Inledande provanställning på sex månader
Start enligt överenskommelse
Vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
