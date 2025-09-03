Vi söker en teknisk C chaufför till Kungens Kurva

Danx AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-03


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Danx AB i Stockholm, Huddinge, Upplands Väsby, Sigtuna, Örebro eller i hela Sverige

Vill du vara en del av ett engagerat team som arbetar med transport och installation av teknisk utrustning i en koncern som växer snabbt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en teknisk chaufför med C-behörighet till vårt team i Kungens Kurva för en tillsvidareanställning på heltid.
Om rollenSom teknisk chaufför kommer du att ha ett varierande och ansvarsfullt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

Leverans och installation av teknisk utrustning (främst skrivare) hos våra kunder


Säkerställa att utrustningen fungerar efter installation


Ge kunden en introduktion i hur utrustningen används


Hantera returer av begagnad utrustning


Delta vid företagsflyttar och andra transportrelaterade uppdrag


Arbetet kan periodvis innebära varierande arbetstider och övernattningar på annan ort.
Vi söker dig som:
Har C-körkort


Har god teknisk förståelse och lätt tar till dig nya kunskaper


Är i god fysisk form och gillar ett rörligt arbete


Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt


Behärskar svenska i tal och skrift


Det är meriterande om du även har:

Grundläggande kunskaper i engelska


Vana att arbeta i Officepaketet och enklare IT-system


Erfarenhet av liknande arbete

Vad vi erbjuder
En positiv arbetsmiljö med hög energi och hjälpsamma kollegor


En grundlig introduktion där du börjar arbeta tillsammans med en erfaren kollega


Stora möjligheter att utvecklas inom företaget - du sätter själv gränserna för hur långt du kan nå


En företagskultur präglad av samarbete, delaktighet och engagemang

Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid (måndag-fredag)


Inledande provanställning på sex månader


Start enligt överenskommelse


Vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Heltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Danx AB (org.nr 556723-3118), https://www.danx.com/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Danx

Jobbnummer
9490981

Prenumerera på jobb från Danx AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Danx AB: