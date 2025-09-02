Vi söker en Tekniker till LF Norrbotten Larmtjänster!
Professionals Nord Luleå AB / Supportteknikerjobb / Luleå Visa alla supportteknikerjobb i Luleå
2025-09-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Är du en teknisk person som trivs i en flexibel vardag med mycket kundkontakt? Just nu söker vi en Trygghetstekniker till LF Norrbotten Larmtjänster. Större delen av dina dagar kommer du att spendera ute på för-inbokade kundmöten där du både kommer att installera och ge service i larmtjänster åt företagets kunder. I din roll kommer du att utbildas i både produkter, kundbemötande och installation. Är du en teknisk och kommunikativ person är du troligen den vi söker. Sök tjänsten redan idag, urvalet sker löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för LF Norrbottens Larmtjänsters räkning en tekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos företaget.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
• Ett starkt varumärke och stabilt bolag att arbeta i* Möjlighet att via goda resultat påverka din lön
• Ett bolag med fokus på trivsel och hälsa
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Stöttning och hjälp på din utvecklingsresa
Arbetsuppgifter
Större delen av dina dagar kommer du att spendera ute på kundmöten där du både kommer att installera och ge service i larmtjänster åt kunderna. I dessa kundmöten kommer även försäljning av larmtjänster att ske då ditt uppdrag är att kontrollera att kundens behov är tillgodosett innan installationen eller servicen är klar.
Arbetet kräver en god förmåga till både planering och samarbete med Trygghetsrådgivarna som står för första försäljningskontakt ut mot kunderna.
Större delen av kundkontakten sker i kundernas hem men även visst arbete på mässor och evenemang förekommer.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Installation av brand, vatten- och inbrottslarm
• Installation av kameraövervakningssystem
• Installation av smarta hem produkter
• Merförsäljning av samtliga produkter i vårat sortiment
• Service och underhåll av anläggningar
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som tekniker. Allra viktigast är att du som person är driven, händig, gillar att arbeta i ett högt tempo och förstår vikten av att leverera ett ytterst professionellt och trevligt kundmöte.
Vi tror också att du är noggrann, flexibel och har ett öga för detaljer.
I din roll kommer du att utbildas i både produkter, kundbemötande och installation men tidigare erfarenhet inom larmtjänster eller som tekniker är meriterande.
Krav för tjänsten
B-körkort.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
LF Norrbotten Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9487063