Vi söker en tandsköterska till Tandvården Klaffbron!
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-03-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker en tandsköterska till Tandvården Klaffbron - bli en del av vårt engagerade team! Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Tandvården Klaffbron är en modern klinik med åtta behandlingsrum och ett brett behandlingspanorama.
Kliniken ligger centralt i Malmö med en härlig utsikt över hamnen.
Hos oss arbetar fyra olika Solo Group-team bestående av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Vi erbjuder både allmäntandvård och barntandvård och lägger stor vikt vid kvalitet, samarbete och patientfokus.Om tjänsten
Nu söker vi en tandsköterska till Team Emil. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter bland annat:
- Assistera tandläkare
- Ta hand om enklare akuta patienter
- Utföra profylaktiskt arbete med både vuxna och barn
- Röntgentagning
- Infiltrationsanestesi
- Scanning och avtryckstagning
Sedvanliga arbetsuppgifter såsom arbete i steril och reception ingår också i tjänsten.
Erfarenhet av implantatbehandlingar och god kännedom om Straumanns implantatsystem ses som meriterande.
Vi söker dig som:
- Är examinerad tandsköterska
- Har erfarenhet av yrket (meriterande men inget krav)
- Arbetar delegerat
- Har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett positivt arbetsklimatDina personliga egenskaper
Som person är du empatisk och engagerad och sätter alltid patientens bästa i fokus.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter, har god klinisk förståelse och förmågan att planera, prioritera och se helheten.
Vi erbjuder:
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
- Kollektivavtal
- Varierande arbetstider
Du blir en del av ett större team som alltid ställer upp för varandra!
I denna rekryteringsprocess ingår personlighetstester.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team - varmt välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandvården Klaffbron Kontakt
Caroline Erlandsson +46101283813 Jobbnummer
9778036