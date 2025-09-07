Vi söker en tandhygienist, välkommen till oss!
Eskilshem, Eskilstuna
Vi är ett härligt och glatt gäng på 25 medarbetare i en klinik som ligger centralt belägen i Eskilstuna.
Vi är en klinik med många olika kompetenser som tillsammans med dig arbetar med förebyggande och hälsofrämjande tandvård. Vi har ett nära samarbete med våra grannkliniker och specialisttandvård. Hos oss ska både kunder och medarbetare trivas!Publiceringsdatum2025-09-07Arbetsuppgifter
Varierande arbetsuppgifter som parodontal behandling, profylax på såväl barn som vuxna, undersökningar i team eller individuellt samt viss akuttandvård.
Vi söker dig som:
• har lätt för att samarbeta och är en öppen person som gärna delar med dig av dina egna kunskaper
• du får gärna vara ny i yrket med ambitionen att bli en duktig tandhygienist
• vi arbetar flexibelt och med hög kundservice i vår dagliga planering för våra kunders behov - du bör dela den inställningen
• du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift
• stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder:
• En trygg anställning i ett välmående företag.
• Goda förutsättningar att Utvecklas.
• En bra introduktion och att du får allt tänkbart stöd i ditt nya arbete.
• Friskvårdspeng på 5 000 kr
• Ett förmånligt kollektivavtal- ex fler semesterdagar efter 40 år, ekonomiskt tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom
• Kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd
• Förmånsportal med många fina förmåner
• En av marknadens bästa tjänstepensionsavtal
• Vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta på kliniken
Vill du bli en i gänget, skicka in din ansökan och CV till oss.
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare
Välkommen med din ansökan, inklusive CV
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Specialisttandvården i Sörmland är en samlad verksamhet i länet och som ingår i Folktandvården Sörmland. I verksamheten arbetar ca 100 medarbetare som finns placerade i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Samtliga specialiteter finns representerade i länet. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Johanna Svärd, klinikchef Eskilshem Johanna.svard@regionsormland.se 073-512 73 29
