Vi söker en tandhygienist till Växjö City Kliniken
Växjö City Kliniken AB / Tandsköterskejobb / Växjö Visa alla tandsköterskejobb i Växjö
2025-09-14
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö City Kliniken AB i Växjö
Vill du arbeta i en klinik med familjär känsla och ett härligt team?
Hos oss på Växjö City Kliniken arbetar idag 2 tandläkare och 2 tandsköterskor. Nu söker vi en tandhygienist som vill bli en del av vårt gäng och bidra till både arbetsglädje och god tandvård för våra patienter.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med familjekänsla och nära samarbete i teamet
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Varierade arbetsuppgifter med fokus på förebyggande tandvård
En modern klinik centralt i Växjö
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har ett professionellt och positivt bemötande
Trivs med att arbeta självständigt men också uppskattar lagarbete
Vill bidra till att våra patienter får en trygg och trevlig upplevelse
Låter detta som något för dig?
Skicka gärna din ansökan till vaxjocitykliniken@gmail.com
- vi intervjuar löpande.
Välkommen till oss på Växjö City Kliniken - här tar vi hand om både våra patienter och varandra! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: vaxjocitykliniken@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö City Kliniken AB
(org.nr 559489-5624)
Sandgärdsgatan 23 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Jobbnummer
9507477