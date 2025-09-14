Vi söker en tandhygienist till Växjö City Kliniken

Växjö City Kliniken AB / Tandsköterskejobb / Växjö
2025-09-14


Vill du arbeta i en klinik med familjär känsla och ett härligt team?
Hos oss på Växjö City Kliniken arbetar idag 2 tandläkare och 2 tandsköterskor. Nu söker vi en tandhygienist som vill bli en del av vårt gäng och bidra till både arbetsglädje och god tandvård för våra patienter.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med familjekänsla och nära samarbete i teamet

Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö

Varierade arbetsuppgifter med fokus på förebyggande tandvård

En modern klinik centralt i Växjö

Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist

Har ett professionellt och positivt bemötande

Trivs med att arbeta självständigt men också uppskattar lagarbete

Vill bidra till att våra patienter får en trygg och trevlig upplevelse

Låter detta som något för dig?
Skicka gärna din ansökan till vaxjocitykliniken@gmail.com - vi intervjuar löpande.
Välkommen till oss på Växjö City Kliniken - här tar vi hand om både våra patienter och varandra!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: vaxjocitykliniken@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Växjö City Kliniken AB (org.nr 559489-5624)
Sandgärdsgatan 23 (visa karta)
352 30  VÄXJÖ

Jobbnummer
9507477

