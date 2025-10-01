Vi söker en tandhygienist till vårt team!
2025-10-01
Om arbetsplatsen
Vi är en liten, personlig och trivsam klinik med ett nära samarbete mellan tandläkare, tandsköterska och tandhygienist.
Nu söker vi en ny kollega - en tandhygienist - som vill bli en del av vårt team!
Hos oss får du möjlighet till personlig utveckling, inflytande över arbetsschema och arbetstider samt korta beslutsvägar. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat där alla bidrar till helheten.

Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss kommer du främst att arbeta med behandling av patienter med tandlossningssjukdomar. Du kommer även att vara delaktig i det dagliga arbetet på kliniken, vilket kan innebära:
- Hjälp i receptionen
- Kallelser till dina patienter
- Assistera vid behov
- Bidra till klinikens utveckling och förbättringsarbete

Kvalifikationer
- Legitimerad tandhygienist
- Gärna några års erfarenhet och gott handlag i yrket
- Meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Frenda

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, engagerad och trivs med att vara en del av ett litet team där alla hjälps åt. Du har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Du har ett professionellt bemötande och ett genuint intresse för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Övrig information
- Arbetstid: Enligt överenskommelse
- Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
