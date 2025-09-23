Vi söker en tandhygienist till Familjetandläkaren i Blekinge
Information om arbetsplatsen
Familjetandläkaren i Blekinge är en modern tandvårdsklinik belägen kungsmarksplan 3 i Karlskrona. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för hela familjen med visionen att ge bästa möjliga tandvård i en trygg och bekväm miljö, alltid med fokus på patientens individuella behov.
Vårt team består idag av en tandläkare, en kliniksamordnare och en tandsköterska. Vi ser fram emot att välkomna ytterligare en engagerad medarbetare till vårt team!Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som tandhygienist hos oss innebär omväxlande arbetsuppgifter som revisionsundersökning, parod behandling och förebyggande tandvård. Du undersöker, diagnostiserar och gör insatser för att förebygga och åtgärda till exempelvis kariessjukdom och parodontit.
Du ansvarig för att kalla patienter och ibland assistera tandläkare. Du kommer även stötta upp i receptionen och steril vid behov. Du kommer både att arbeta självständigt och vara en del av teamet tillsammans med tandläkaren. Självklart får du kompetensutveckling och handledning vid behov.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Är trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt
Trivs med att vara en del av ett sammansvetsat team
Har ett noggrant arbetssätt och värdesätter hög kvalitet
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Sätter patientens behov i fokus och är lyhörd i mötet
Övrig information
Anställningsform:
Heltid/deltid
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
