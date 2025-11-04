Vi söker en svetsare till Tusa Energi AB

Tusa Energi AB / Svetsarjobb / Boden
2025-11-04


about the Project

Tusa Energi AB is seeking skilled and motivated workers for an ongoing industrial energy project in Boden, northern Sweden. The project is carried out in collaboration with TUSA Energy and TUSA Development SRL, involving large-scale piping, mechanical, and transport works.

Available Positions
• Piping Masters
• Piping Fitters
• Piping Helpers
• Piping Welders
• Transport Team Leaders
• Transport Riggers
• Warehouse Workers
• Electrical Maintenance Workers

Job Description

The workers will take part in various stages of installation, assembly, and maintenance of industrial piping systems and supporting infrastructure. Tasks include welding, fitting, rigging, transporting materials, and assisting with warehouse and maintenance operations according to project needs.

Requirements
• Previous experience in industrial, energy, or construction projects
• Ability to work in an international, multicultural environment
• English communication skills (basic technical English required)
• Safety awareness and ability to follow instructions and procedures

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
info@tusaenergi.se
E-post: info@tusaenergi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tusa Energi AB (org.nr 559306-3745)
Boden, Sweden (visa karta)
961 50  BODEN

Arbetsplats
Tusa Energi AB

Jobbnummer
9588137

