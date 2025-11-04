Vi söker en svetsare till Tusa Energi AB
Tusa Energi AB / Svetsarjobb / Boden Visa alla svetsarjobb i Boden
2025-11-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tusa Energi AB i Boden
about the Project
Tusa Energi AB is seeking skilled and motivated workers for an ongoing industrial energy project in Boden, northern Sweden. The project is carried out in collaboration with TUSA Energy and TUSA Development SRL, involving large-scale piping, mechanical, and transport works.
Available Positions
• Piping Masters
• Piping Fitters
• Piping Helpers
• Piping Welders
• Transport Team Leaders
• Transport Riggers
• Warehouse Workers
• Electrical Maintenance Workers
Job Description
The workers will take part in various stages of installation, assembly, and maintenance of industrial piping systems and supporting infrastructure. Tasks include welding, fitting, rigging, transporting materials, and assisting with warehouse and maintenance operations according to project needs.
Requirements
• Previous experience in industrial, energy, or construction projects
• Ability to work in an international, multicultural environment
• English communication skills (basic technical English required)
• Safety awareness and ability to follow instructions and procedures Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
info@tusaenergi.se
E-post: info@tusaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tusa Energi AB
(org.nr 559306-3745)
Boden, Sweden (visa karta
)
961 50 BODEN Arbetsplats
Tusa Energi AB Jobbnummer
9588137