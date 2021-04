Vi söker en stödpedagog till vår enhet inom LSS för barn mellan - Lunds kommun - Barnskötarjobb i Lund

Lunds kommun / Barnskötarjobb / Lund2021-04-14Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.2021-04-14På våra enheter inom korttidstillsyn och korttidsvistelse LSS, vänder vi oss till barn och ungdomar med autism och andra funktionsvariationer.Enheterna finns geografiskt på olika platser i Lunds kommun med olika inriktningar och åldrar.Nu söker vi en stödpedagog till vår enhet Peter Pan i Lund inom korttidsvistelse, som riktar sig till barn mellan 4 och 12 år. Som stödpedagog ingår du i ett team tillsammans med stödassistenter, pedagogisk samordnare och personalsamordnare.Du kommer att arbeta brukarnära och finnas till stöd genom att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt med olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation. Därför krävs det att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare.- Planera, utföra och följa upp arbetsuppgifter tillsammans med arbetslaget.- Ge brukarna det individuella stöd de behöver.- Med brukaren i fokus, stimulera till full delaktighet i samhället.- I samverkan med anhöriga och gode män/förvaltare arbeta efter individuellt uppsatta mål.- Vara ett stöd till arbetsgruppen i det brukarnära arbetet.Du förväntas också att arbeta med samverkan med samhällets olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån den enskildes behov, samt vara ett stöd i omvärldsbevakning, och att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och i att använda ett systematiskt arbetssätt.Eftersom enheten erbjuder korttidsvistelse innebär det att du kommer att arbeta oregelbundna tider och helg.Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans med trevliga och engagerade kollegor gör du skillnad varje dag.FörmånerVåra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se/formaner - Godkända betyg från Vård-och omsorgsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig- Stödpedagogutbildning eller annan eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.- Kunskap och erfarenhet av autism är ett krav.- Kunskap kring lågaffektivt bemötande är en merit- Det är en merit om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik/ TEACCH.Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.Vi tillämpar löpande rekrytering, så tveka inte att skicka in din ansökan.Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-12Lunds kommun5691675