Vi söker en stödpedagog till LSS daglig verksamhet - 100 %
2025-10-01
Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba
Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/
och fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina.
Vill du vara med och skapa meningsfulla dagar för personer med funktionsnedsättning? Nu söker vi en engagerad stödpedagog till vår dagliga verksamhet inom LSS.
Om daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som inte har möjlighet att arbeta eller studera. Verksamheten ska ge struktur, gemenskap och utveckling - och bidra till ökad självständighet och delaktighet i samhället.
Om rollen som stödpedagog
Stödpedagogen har ett övergripande ansvar när det gäller det pedagogiska arbetet, dokumentation och metodhandledning i verksamheten. Du arbetar nära deltagarna och kollegorna, och bidrar med din kompetens för att skapa en tydlig struktur, god kommunikation och ett inkluderande arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Stödpedagogen ansvarar för att dokumentation och genomförandeplaner håller god kvalitet och är uppdaterade.
- Stödpedagogen handleder kollegor i det pedagogiska arbetet och i dokumentation, samt arbetar målstyrt utifrån individens behov.
- Rollen innebär också samverkan med anhöriga och andra aktörer, samt handledning av stödpedagogstuderande under deras LIA-period.
- Vara en del i det dagliga arbetet såsom övriga kollegor i verksamheten. Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
- Utbildning som stödpedagog, eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller funktionshinderområdet
- Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet är ett krav
- God förmåga att kommunicera och samarbeta
- Kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och individanpassat stöd är meriterande Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare med inledande provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Utdrag ur belastningsregistret krävs
B-körkort är ett krav
AnsökanVälkommen med din ansökan senast den 2 november 2025. Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt referenser.För mer information om tjänsten, kontakta enhetschef Karin Örjegren på telefon 0940-143 28.Välkommen med din ansökan!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/77". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala utskottets verksamheter, LSS-omsorgen Kontakt
Karin Örjegren 094014328 Jobbnummer
9534554