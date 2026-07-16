Vi söker en stödassistent till ett av våra gruppboenden
Hammarö kommun / Vårdarjobb / Hammarö Visa alla vårdarjobb i Hammarö
2026-07-16
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun i Hammarö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Är du en trygg och ansvarsfull person som vill göra skillnad i människors liv? Vi söker nu en stödassistent till ett av våra gruppboenden där du kommer att arbeta med fem brukare och vara en viktig del av deras vardag.
I din roll kommer du att ge stödinsatser som skapar trygghet, är hälsofrämjande, motiverande samt främjar självständighet. Du kommer också att samverka med brukarnas nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners. Din uppgift blir att stötta brukarna i vardagens sysslor utifrån deras individuella behov. Inom förvaltningen implementerar vi IBIC (Individens behov i centrum), vilket innebär att all stödverksamhet ska utgå från den enskildes behov.
I det dagliga arbetet använder vi ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Du kommer att dokumentera i vårt verksamhetssystem och ta ansvar för andra ansvarsområden inom gruppbostaden och förvaltningen.
Vi söker dig som:
• Är trygg, ansvarsfull och har ett stort engagemang för att arbeta med människor.
• Har erfarenhet av liknande arbete eller har en vilja att lära dig.
• Kan arbeta med ett lågaffektivt bemötande och pedagogiska metoder.
• Är noggrann i dokumentation och tar ansvar för ditt arbete.
Tjänsten är på heltid med start är omgående. I tjänsten arbetar man på schemalagd tid dag, kväll, natt, jour under årets alla dagar.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan och välkomna dig till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Omvårdnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
• Erfarenhet av arbete mot individer med autism och andra funktionsnedsättningar.
• Förmåga att hantera utåtagerande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
• Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och bildstöd.
• Dokumentation är en viktig arbetsuppgift så det krävs att du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i det svenska språket i tal och skrift.
• B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en lugn och trygg person med en stabil grund i dig själv. Du har ett tålmodigt och respektfullt förhållningssätt i mötet med brukarna och visar förståelse för individens behov och förutsättningar. Du är en aktiv lagspelare som samtidigt har förmågan att ta egna initiativ, arbeta strukturerat och självständigt när situationen kräver det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
Box 26 (visa karta
)
663 21 SKOGHALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun Kontakt
Enhetschef
Anton Salonen anton.salonen@hammaro.se +4654515307 Jobbnummer
10004268