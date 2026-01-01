Vi söker en stjärna till vår butik i Lund
Reformfurniture Lund AB / Butikssäljarjobb / Lund
2026-01-01
Reformfurniture växer - och nu söker vi en ny kollega till vår butik i Lund.
Vi brinner för exklusiv vintage, designhistoria och personligt bemötande - och vi letar efter dig som delar vår passion för inredning och försäljning.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för inredning och design
• Är serviceinriktad och älskar att möta människor
• Har erfarenhet av sälj och butiksarbete
• Är flexibel, självgående och har öga för detaljer
Du trivs i en kreativ miljö, gillar att ta ansvar och ser alltid till att kunden lämnar butiken med ett leende.
Hos oss får du:
• En inspirerande arbetsplats fylld av skandinavisk och internationell vintage
• Ett sammanhållet team där kvalitet och känsla står i centrum
• Möjligheten att växa i en expanderande verksamhet
Plats: Reformfurniture, Lund
Startdatum: 1 december
Omfattning: 25 timmar i månaden per tjänst.
Fredag-Söndag varannan vecka. Samt att vi kommer kunna erbjuda sommarjobb med fler timmar.
Tillträde snarast
Ansök: Skicka din ansökan och en presentation till jobb@reformfurniture.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@reformfurniture.se Arbetsgivare Reformfurniture Lund AB
(org.nr 559058-9213)
Trollebergsvägen 102-4 (visa karta
)
227 62 LUND Jobbnummer
9666884