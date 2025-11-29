Vi söker en stjärna till teamet i Varberg!
2025-11-29
Har du ett skarpt öga för detaljer och älskar att se perfekta ytor växa fram? Nu har du chansen att bli en del av ett välrenommerat företag i Varberg som söker en noggrann och skicklig våtlackerare!
Vi erbjuder:
Heltidsjobb med möjlighet till fast anställning
Trygg arbetsplats med bra villkor och kollektivavtal
Varierande arbetsuppgifter där kvalitet står i fokus
Du är:
Erfaren inom våtlackering eller liknande
Noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med praktiskt arbete
Flytande i svenska och har körkort (bil är ett plus)
Låter det som du?
Sök redan idag - vi rekryterar löpande!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Ersättning
