Vi söker en stjärna till teamet i Varberg!

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lackerarjobb / Varberg
2025-11-29


Har du ett skarpt öga för detaljer och älskar att se perfekta ytor växa fram? Nu har du chansen att bli en del av ett välrenommerat företag i Varberg som söker en noggrann och skicklig våtlackerare!
Vi erbjuder:

Heltidsjobb med möjlighet till fast anställning


Trygg arbetsplats med bra villkor och kollektivavtal


Varierande arbetsuppgifter där kvalitet står i fokus


Du är:

Erfaren inom våtlackering eller liknande


Noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med praktiskt arbete


Flytande i svenska och har körkort (bil är ett plus)


Låter det som du?
Sök redan idag - vi rekryterar löpande!

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se

Arbetsplats
Wrkfrc

Kontakt
Sabina Likic
sabina.likic@wrkfrc.se

Jobbnummer
9621132

