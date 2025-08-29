Vi söker en stjärna på inköp och upphandling - är det du?
2025-08-29
Söker du en spännande utmaning i din karriär och vill fortsätta utvecklas inom inköp och upphandling? Är du ansvarsfull, analytisk och engagerad? Nu har du chansen att bli en del av vårt framgångsrika team där driv, innovation och globalt samarbete står i fokus. Vi ser fram emot din ansökan!
Om rollen
Hos Orica ges möjligheten att växa som individ i en mångfaldig, inkluderande och global verksamhet. Nu söker vi dig med spetskompetens inom förhandling och inköpsstrategier som vill forma framtiden med oss i rollen som vår nya strategiska inköpare.
Med din förmåga att jobba självständigt, hantera avtal och se detaljer har du en betydande roll i vårt arbete att bevara och skapa nya, hållbara och långsiktiga affärer och kundrelationer.
Som strategisk inköpare hos oss är det viktigt att du är social, trivs med utmaningar och värdesätter teamwork. Skicka in din ansökan redan idag och ta steget mot en spännande karriär på Orica. Tillsammans formar vi framtiden i jakten på nya framgångar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Efterleva vår globala upphandlingsstrategi och samarbete som vi har inom EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika)
Hantera avtal samt initiera, driva och avsluta komplexa förhandlingar med leverantörer
Genomföra hela upphandlingsprocessen enligt gällande regelverk, från planering till implementering
Analysera utgifter, resultat och affärstrender för att optimera och kostnadseffektivisera inköp
Stötta leverantörer i kvalitetsarbete i samarbete med Kvalitetsavdelningen
Driva ständiga förbättringar och innovativa lösningar med våra leverantörer för att optimera våra produktionsprocesserPubliceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom inköp och upphandling
Tidigare erfarenhet av att jobba inom strategisk upphandling och leverantörsutveckling, gärna inom tillverkningsindustrin
God kommunikations- och samarbetsförmåga
God kunskap om leverantörs- och materialkvalificeringsprocesser
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Erfarenhet av SAP och ARIBA är meriterande
Om Orica
På Orica är det våra medarbetare som driver förändring och formar vår framtid. Varje dag, över hela världen, hjälper våra medarbetare till att mobilisera viktiga resurser som är avgörande för framgång.
Sedan starten 1874 har vi vuxit till att bli världsledande inom sprängmedel och tändsystem för civilt bruk. Vi är specialiserade inom gruv- och tunnelbrytning och levererar innovativa lösningar för ökad produktivitet och säkerhet. Vårt diversifierade team med över 13 000 medarbetare i hela världen jobbar dagligen med att göra våra kunder framgångsrika.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av vår globala organisation där vi erbjuder en mångsidig och samarbetsvänlig kultur som främjar relationer och lärande mellan globala och lokala team.
Vi har förmånliga arbetsvillkor och en möjlighet att lära från kompetenta kollegor inom olika områden. Låt din unika potential blomstra i en trygg och stöttande arbetsmiljö!
Vi respekterar och värderar alla
Orica främjar en kultur av mångfald och inkludering med lika möjligheter överallt där vi verkar. Vi behandlar alla våra medarbetare och sökande med rättvisa, värdighet och respekt.
Det är en spännande tid att ansluta sig till oss - tillsammans formar vi framtiden!
Arbetstider: Heltid, dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Gyttorp
Ansökan: Sker så snart som möjligt, senast 2025-09-21. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: annika.astvald@orica.com Omfattning
