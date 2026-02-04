Vi söker en statsbidragshandläggare till Utbildningsförvaltningen
2026-02-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning och ansvarar för förskoleklass, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola, fritidshem och gymnasieskola.
Förvaltningen har cirka 16 000 medarbetare och omfattar drygt 150 kommunala skolor.
Utbildningsförvaltningens statsbidragsfunktion är placerad inom ekonomienheten och består av två statsbidragshandläggare. Funktionen har en central och strategisk roll i att säkerställa att stadens skolor får rätt statsbidrag, att bidragen används korrekt och bidrar till verksamheternas utveckling.
Nu söker vi dig som vill ta en roll som statsbidragshandläggare i en samhällsviktig verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss möts du av en arbetskultur som präglas av engagemang, prestigelöshet och hög kompetens. Vi arbetar i team, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen. Rollen innebär stor självständighet och samtidigt nära samverkan med chefer, controller- och redovisningsfunktioner, skolornas administrativa chefer och rektorer, andra avdelningar samt andra förvaltningar.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
En varm hälsning från din framtida chef
Jag heter Madeleine och kommer att vara din närmaste chef. Jag tror på att ge människor ansvar och förtroende. Hos mig finns ett stort utrymme att arbeta självständigt, utan detaljstyrning och jag finns nära som stöd och bollplank. Vi är en arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra, delar med oss av vår kunskap och tar gemensamt ansvar för helheten. För mig är det viktigt att du känner dig trygg i din roll, har möjlighet att utvecklas och upplever att ditt arbete gör skillnad. Tillsammans skapar vi en trevlig arbetsmiljö med högt engagemang och god samarbetsanda.
Varmt välkommen till oss!
Din roll
Statsbidragsfunktionen hanterar ett stort antal riktade statsbidrag från staten, främst via Skolverket. Statsbidragen är regelstyrda, har olika krav på motprestation och uppföljning samt är avgörande för skolornas budget, prognoser och verksamhetsplanering.
Som statsbidragshandläggare har du en central samordnande och rådgivande roll. Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att statsbidragen söks, används och följs upp på ett korrekt och effektivt sätt.
I rollen ingår att:
ansvara för administration, ansökan, fördelning och uppföljning av statsbidrag
säkerställa att underlag, villkor och motprestationer enligt förordningar och myndighetskrav uppfylls
följa upp hur statsbidragen används i verksamheten och säkerställa korrekt återrapportering
omvärldsbevaka förändringar i statliga ersättningssystem och analysera konsekvenser för Stockholms stad
fungera som rådgivande stöd och bollplank till skolorna i statsbidragsfrågor
kommunicera regelverk, krav och förutsättningar på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt
ta fram analyser, statistik och ekonomiska prognoser kopplat till statsbidrag
utveckla och förbättra processer för styrning, uppföljning och intern kontroll.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen inom statsvetenskap, ekonomi, offentlig förvaltning eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerad handläggning inom offentlig verksamhet
erfarenhet att bearbeta stora datamängder, ta fram statistik och analysera ekonomiskt underlag
mycket goda kunskaper i Excel
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
förmåga att läsa förordningar och kommunicera deras innehåll på ett lättillgängligt sätt till mottagare vars primära arbetsuppgifter inte är statsbidrag.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med statsbidrag från Skolverket och/eller Migrationsverket
kunskaper om regelverk inom skolans område
Vi lägger särskild vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående och trygg i att planera, strukturera och prioritera ditt arbete i en miljö med flera parallella uppdrag och regelstyrda processer. Du tar egna initiativ för att utveckla ditt ansvarsområde och arbetar metodiskt, strukturerat och noggrant.
Du har en god analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa regelverk, ekonomiska underlag och stora datamängder från olika system. Du är intresserad av statistik och förstår hur analys av data kan användas för styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Rollen kräver att du är kommunikativ och har förmåga att tolka och förmedla regelverk, krav och förutsättningar på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt till olika målgrupper. Du är samarbetsvillig, flexibel och tar ansvar för helheten samt motiveras av att bidra till utvecklade arbetssätt, god intern kontroll och ett starkt stöd till verksamheten. Publiceringsdatum2026-02-04Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Här kan du läsa mer om
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Pia Fundeborg Hellquist, rekryteringskonsult pia.fundeborg.hellquist@stockholm.se
