Vi söker en stark ledare till nystartat systerbolag inom elinstallationer
Nordiska Energilösningar Sverige AB / Chefsjobb / Karlskrona
2025-10-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
, Karlshamn
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Nordiska Energilösningar expanderar och startar nu ett systerbolag inom elinstallationer. Vi söker en driven och affärsmässig ledare som vill ta helhetsansvaret för att bygga upp och leda verksamheten i Karlskrona och Kalmar.
Bolaget startar med två erfarna elektriker och kommer från början att ansvara för Nordiska Energilösningars installationer. Det innebär att verksamheten får en stabil grund och en bra start, med stora möjligheter till snabb utveckling och tillväxt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarroller och vana av att utveckla företag eller driva affärer.
Har ett brett kontaktnät och förmågan att skapa nya affärsmöjligheter.
Är trygg i ditt ledarskap, duktig på att bygga relationer och inspirera andra.
Har arbetat med försäljning eller affärsutveckling.
Har ett starkt driv och vill bygga något långsiktigt.
Allmän behörighet som elinstallatör är meriterande.
Vi erbjuder:
En unik möjlighet att vara med från start och forma framtiden för en ny aktör på marknaden.
Stor frihet i rollen och möjlighet att påverka.
Två elektriker i teamet från dag ett.
Ett stabilt inflöde av uppdrag från Nordiska Energilösningar.
Tjänstebil.
Möjlighet till delägarskap i bolaget.
Ett nära samarbete med Nordiska Energilösningar och ett starkt nätverk i branschen.
Om Nordiska Energilösningar
På bara ett år har vi utvecklats till en stabil spelare i branschen. Med tio anställda, starka samarbeten och en trygg omsättning är vi redan en etablerad aktör inom solenergi och batterilösningar i södra Sverige. Nu siktar vi mot nya höjder 2026 - och genom vårt nya systerbolag inom elinstallationer skapar vi ännu större möjligheter för framtiden.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Robert Karlsson, 0763-22 88 10 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Robert.karlsson@nordiskaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Energilösningar Sverige AB
9538266