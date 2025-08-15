Vi söker en stark butikschef till våra salonger i Malmö!
2025-08-15
Nu söker vi i Rapide-familjen en ny ledare till två av våra salonger i Malmö!
Rapide Brow and Lash Bar är den ledande skönhetskedjan med 17 barer runt om i Sverige. Vi specialiserar oss på trådning och vår passion är att framhäva ögonen med unika produkter och behandlingar.
Vi söker en ledare som har ett affärssinne och höga ambitioner att hela tiden utvecklas som ledare, detta till våra salonger på Emporia och Hansa.
För att lyckas i rollen som Brow Bar Manager på Rapide ska du ha förmågan att inspirera och motivera dina medarbetare att alltid bli lite bättre inom försäljning och kundmötet för varje dag som går. Du som ledare längst fram i ledet och visar vägen dit, du ska vara en förebild och vinna förtroende för dina medarbetare. Tydlighet och en flexibel kommunikation till varje medarbetare krävs för att driva resultat tillsammans som ett team. Barens framgång bygger på din förmåga att coacha andra att uppnå sin fulla potential.
Du ansvarar för att alla kunder som gästar oss möts av välmotiverade, professionella och tillgängliga stylister som vill göra ögonbryn av högsta kvalitet.
Du sätter och följer upp försäljningsmål, säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt marknadsplan och tillsammans med dina medarbetare säkerställa att dina enheter är och andas Rapides vision. Den bästa skönhetsupplevelsen och den bästa arbetsupplevelse.
Här får du chansen att arbeta kreativt med händerna och skapa bryn och fransar i världsklass samtidigt som du coacha och utbildar din egen personal. Du har fullt budgetansvar samt andra administrativa uppgifter.
Du kommer få driva en flagship-bar samt en mindre browbar i Malmö området.
Nyckelord för dig vi letar efter: Professionell, driven, nyfiken, flexibel och ansvarstagande
Vi söker dig som:
• Brinner för skönhet
• Vill leda personal till framgång
• Är en lagspelare
• Vill göra karriär
• Drivs av ägandeskap
• Brinner för utmaningar
• Älskar att arbeta med utveckling av andra människor
• Tänker utanför boxen och tar initiativ
• Älskar kundmöten
Krav på tidigare erfarenhet inom någon typ av ledarskap eller med försäljnings strategier.
Vi utbildar alla våra anställda inom våra behandlingar och produkter och sälj i Stockholm på en 4 dagars utbildning. Du kommer lära dig allt om den bästa skönhetsupplevelsen.
Rapide Academy utbildas utav vår Education Manager
Vi erbjuder dig:
• Utbildning i behandlingar samt vårt koncept
• Utbildning i ledarskap
• En fantastisk arbetsplats
• Utveckling som ledare
• Chans till att klättra
Tjänsten är en 100% tjänst, men störst fokus ute i salongen tillsammans med teamet.
Är du den vi söker - Sök redan idag!
Rekrytering sker löpande.
Varma hälsningar
Philippa Ottenfalk & Stephanie Wedholm Ersättning
