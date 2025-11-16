Vi söker en städmedarbetare till vårt team i Helsingborg
2025-11-16
Vad innebär jobbet?
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med klassiska städtjänster - vilket innebär att du rör dig mellan olika typer av uppdrag under veckan. Det kan handla om:
* Kontorsstädning * Restaurangmiljöer * Trapphus * Städning hos privatpersoner
Du arbetar självständigt men är aldrig ensam - du har stöd från både kollegor och arbetsledning, och tydliga rutiner att följa. Arbetsdagarna börjar på vårt kontor i Helsingborg, där du samlas med teamet och åker vidare i tjänstebil till dagens uppdrag.
Vad vi söker * Du har B-körkort (manuell) - ett krav för tjänsten * Du är noggrann, ansvarstagande och har god känsla för service * Du gillar att ha ordning och är inte rädd för att ta i * Du trivs med att jobba både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är inget krav - vi ser till att du får en bra introduktion via vår Kinga Academy, där du får en fadder, lär dig om våra metoder och material, och får en trygg start i jobbet. Självklart är utbildningstiden betald.
Vad du får hos oss * Schyssta villkor och lön enligt standard * Utbetald månatlig semesterersättning och trygg planering * Tjänstebil under arbetstid * Arbetskläder och utrustning * Ett sammansvetsat team där alla hjälps åt * Möjlighet att utvecklas inom företaget
Plats:Tjänsten utgår från vårt kontor i Helsingborg. Arbetet sker på olika platser i Skåne beroende på uppdrag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinga AB
(org.nr 559190-5111), https://kinga.se/ Arbetsplats
Kinga Kontakt
Karin karin@kinga.se 0722-103037 Jobbnummer
