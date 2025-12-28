Vi söker en städare för flexibelt extrajobb i Malmö
Astani Wear AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-12-28
Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som vill arbeta extra hos vår kund med städning av kontor och fastigheter i Malmö.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, kök, konferensrum och toaletter
Städning i fastigheter, trapphus och gemensamma utrymmen
Tömning av papperskorgar och påfyllning av förbrukningsmaterial
Dammsugning, moppning och allmän rengöring för att hålla lokalerna fräscha, välkomnande och trivsamma
Rapportering av eventuella fel eller behov av åtgärder i lokalerna
Vem vi söker:
Du är noggrann, pålitlig och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett öga för detaljer och tycker om att skapa ordning och renlighet omkring dig. Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att göra ett bra jobb.
Du talar svenska eller engelska, gärna båda.Om tjänsten
Plats: Malmö
Omfattning: Behovsanställning, flexibla arbetstider (morgon, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Låter detta som ett arbete för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9664080