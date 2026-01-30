Vi söker en stabil och engagerad personlig assistent till kund i Majorna

Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-01-30


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Öckerö eller i hela Sverige

Vi söker nu en trygg och ansvarstagande personlig assistent till en social kille som bor i egen lägenhet i Majorna. Här får du möjlighet att arbeta i ett meningsfullt uppdrag där relation, kontinuitet och trygghet står i fokus.


Publiceringsdatum
2026-01-30

Företaget
Kunden är en social person som tycker om att komma ut och delta i aktiviteter, till exempel att åka in till stan och titta på olika byggprojekt. Han åker till Daglig Verksamhet måndag till fredag och behöver hjälp med all daglig omvårdnad. Kunden har PEG och behöver därför sondmatning. Han kommunicerar främst via Bliss. Erfarenhet av Bliss, PEG och sondmatning är meriterande, men du får introduktion, utbildning och delegering inom medicinhantering och sondmat.

Om dig
Du är lugn, trygg och ansvarstagande. Du har gärna erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom omsorg och är bekväm med nära omvårdnadsarbete. Du är lyhörd, har god kommunikationsförmåga och tycker om att bygga relationer.

Arbetstider

Vardagar: eftermiddag/kväll med väntetid (ca kl. 16.00-09.00)


Helger: dygnet runt (ca kl. 10.00-10.00)


Tjänsten passar dig som vill arbeta några pass i veckan, exempelvis vid sidan av studier.


Övrig information
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna detta i god tid, helst via Kivra.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du vill arbeta långsiktigt och bidra till en trygg och stabil vardag för kunden.
Välkommen med din ansökan!


Företagsinformation

Move & Walk Personlig Assistans

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180)

Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB

Kontakt
Mia Magnusson Alarcon
mia.magnusson.alarcon@movewalk.se

Jobbnummer
9714916

Prenumerera på jobb från Move & Walk Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Move & Walk Sverige AB: