Vi söker en stabil och engagerad personlig assistent till kund i Majorna
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-01-30
Vi söker nu en trygg och ansvarstagande personlig assistent till en social kille som bor i egen lägenhet i Majorna. Här får du möjlighet att arbeta i ett meningsfullt uppdrag där relation, kontinuitet och trygghet står i fokus. Publiceringsdatum2026-01-30Företaget
Kunden är en social person som tycker om att komma ut och delta i aktiviteter, till exempel att åka in till stan och titta på olika byggprojekt. Han åker till Daglig Verksamhet måndag till fredag och behöver hjälp med all daglig omvårdnad. Kunden har PEG och behöver därför sondmatning. Han kommunicerar främst via Bliss. Erfarenhet av Bliss, PEG och sondmatning är meriterande, men du får introduktion, utbildning och delegering inom medicinhantering och sondmat.
Om dig
Du är lugn, trygg och ansvarstagande. Du har gärna erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom omsorg och är bekväm med nära omvårdnadsarbete. Du är lyhörd, har god kommunikationsförmåga och tycker om att bygga relationer.
Arbetstider
Vardagar: eftermiddag/kväll med väntetid (ca kl. 16.00-09.00)
Helger: dygnet runt (ca kl. 10.00-10.00)
Tjänsten passar dig som vill arbeta några pass i veckan, exempelvis vid sidan av studier. Övrig information
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna detta i god tid, helst via Kivra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du vill arbeta långsiktigt och bidra till en trygg och stabil vardag för kunden.
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Move & Walk Personlig Assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180) Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Kontakt
Mia Magnusson Alarcon mia.magnusson.alarcon@movewalk.se Jobbnummer
9714916