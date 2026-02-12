Vi söker en ST-läkare till kirurgiska kliniken
Detta är jobbet för dig som vill jobba med kirurgi vid ett universitetssjukhus!
Vårt erbjudande
Kirurgiska kliniken i Linköping har cirka 200 anställda.
Vi bedriver utbildning, forskning och klinisk verksamhet där alla tre områden är lika prioriterade. Primärupptagningsområdet är centrala och västra distriktet i region Östergötland (RÖ), där en del av den planerade kirurgin för närvarande utförs i Motala enligt avtal mellan Region Östergötland och Capio. Patienter från Sydöstra regionen remitteras till Linköping exempelvis inom ÖAK cancer och trauma.
Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset (US) består av sex sektioner: akutkirurgi- och trauma, övre abdominell kirurgi (ÖAK), kolorektalkirurgi, endokrinkirurgi, bröstkirurgi och barnkirurgi. Kliniken består också av två slutenvårdsavdelningar och två öppenvårdsmottagningar. Inom vårt ansvarsområde ligger även avancerad endoskopi och traumacentrum US. Kliniken har NHV uppdrag för IBD.
Klinikens arbete och utvecklingen framåt drivs bland annat av klinikledningen, akademiska kirurgrådet, omvårdnadsrådet, schemaläggare, ST studierektor, sektionernas MLA, trauma MLA, processledare och enhetschefer. Svensk Kirurgi är mitt i ett dynamiskt skede där framtiden bär med sig fortsatt utveckling inom flera områden. Vi är med och driver den framåt.
Vi erbjuder nu en ST-tjänst i kirurgi som inleds med en provanställning. På kliniken har vi ett gott utbildningsklimat och i samarbete med Motala och kirurgiska kliniken i Norrköping kan vi uppfylla en komplett ST-utbildning i kirurgi. Kliniken blev godkänd i SPUR-granskning i juni 2024. Vi har en tydlig organisation kring ST-utbildningen med personlig handledare, ST-studierektor och läkarchef som är chef för ST-läkarna. Utöver externa kurser har vi också regelbunden intern ST-utbildning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Vi tror att du söker dig till oss för att du är genuint intresserad av kirurgi, men även för utbildning och forskning. Som ST-läkare hos oss kommer din utbildning planeras tidsmässigt och innehållsmässigt utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Svensk Kirurgisk Förenings riktlinjer för ST läkare. Du kommer att delta i klinikens arbete och arbeta under handledning. I början av ST-tjänstgöringen kommer en dynamisk individuell utbildningsplan (IUP) upprättas tillsammans med dig, din handledare, ST-studierektor och läkarchef ihop med verksamhetschef. Du kommer successivt under din ST växa in i kirurgin med dess olika delar. Råd och stöd ges av handledare och kollegor på kliniken. Vi tillämpar körkortsförfarande på de grundläggande kirurgiska färdigheterna.
Jourtjänstgöring är en viktig del av din ST och du kommer att gå jour i Linköping och i Norrköping, under din sidotjänstgöring i där.
Om dig
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation. Du har ett intresse av utvecklingsarbete och undervisning. Forskning är meriterande. Region Östergötland kan erbjuda BT som en integrerad del av ST, om det är aktuellt.
Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor och tycker om att arbeta i team. Du är lugn, stabil och prestigelös samt har god självinsikt, med ansvarskänsla.
Du är strukturerad och kan arbeta mot uppsatta mål. Du har patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
