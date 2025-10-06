Vi söker en språkutvecklare - utveckla undervisningen tillsammans med oss!
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2025-10-06
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Utbildningskontoret ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden, för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i Sollentuna kommun.
Vi arbetar för att alla våra cirka 17 500 barn och elever ska få den bästa möjliga utbildningen och en trygg skolgång. Vi strävar efter hög kvalitet i undervisningen och en miljö där både elever och medarbetare känner sig motiverade och trygga. Våra höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever driver oss framåt.
Vi söker nu en språkutvecklare med förmåga att se helheter och driva utveckling på flera nivåer.
Vi söker dig som vill bidra till varje elevs språkliga utveckling genom att stödja lärare och skolledare i arbetet med språk-, läs- och skrivutvecklande undervisning.
Tjänsten är främst riktad mot lågstadiet i Sollentuna kommuns kommunala grundskolor och är central för vår verksamhetsutveckling inom området språk och flerspråkighet.
Tjänsten är placerad på Utbildningskontoret i Sollentuna kommun.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som språkutvecklare utgör du ett stöd till huvudman och rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom olika typer av underlag följer du upp och analyserar det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet på såväl övergripande som lokal nivå.
På uppdrag av skolchef ansvarar du för att:
• samla in, dokumentera och sammanställa information om elevers språk-, läs- och skrivutveckling, deras resultat och måluppfyllelse i svenska/svenska som andraspråk
• kartlägga personalens kompetens och utvecklingsbehov inom språkdidaktik
• identifiera utvecklingsbehov i undervisningen utifrån analyser i ett första- och andraspråksperspektiv
• initiera och stödja utvecklingsarbete med särskilt fokus på lågstadiet i ett första skede
Du ansvarar för kompetensutveckling till lärare utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, till exempel inom:
• grundläggande läs- och skrivinlärning
• språkutvecklande arbetssätt
• flerspråkiga elevers språkutveckling
Du stödjer kollegialt lärande genom att:
• samordna undervisningsutvecklande insatser mellan flera skolor
• vara samtals - eller lärledare på olika enheter
• leda metahandledning för förstelärare eller andra lärledare, som i sin tur handleder grupper på sin skola
Du organiserar samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier med ett tydligt språkdidaktiskt fokus, samt samverkar med skolbibliotekssamordnare i utvecklingen av ett mångspråksbibliotek.
I uppdraget ingår även att:
• hålla riktade föreläsningar för lågstadielärare
• ta fram en kommungemensam screeningplan
• arbeta fram rekommendationer kring insatser efter screening och stödja skolor i genomförandet av insatser
• fortsätta driva kommunens utvecklingssatsning för svenska som andraspråk
• förtydliga arbetet med övergångar mellan olika stadier
• anordna föreläsningar för vårdnadshavare om bland annat läsning
• ta fram en kort film om vikten av läsning att använda vid möten med vårdnadshavareKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• lärarutbildning och lärarlegitimation i svenska och svenska som andraspråk
• erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever och i svenska som andraspråk
• kunskap om språk-, läs- och skrivutveckling i både ett första- och andraspråksperspektiv
• erfarenhet av analyser av språkdidaktiskt arbete på olika nivåer
• erfarenhet av strategiskt arbete, processledning och att driva utvecklingsarbete på huvudmannanivå
• Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp kompetensutvecklingsinsatser
Meriterande är:
• Utbildning till speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling eller
Utbildning till specialpedagog
Om dig
Du har ett starkt engagemang för språkdidaktik och för lågstadiets förutsättningar och behov. Du trivs i både operativa och strategiska roller och har lätt för att samarbeta med både lärare och skolledare.
Du är kommunikativ, pedagogisk och inger förtroende i mötet med andra.
Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom språk-, läs- och skrivutveckling med ett andraspråksperspektiv och ser värdet i att implementera vetenskapligt grundade metoder i skolans vardag.
Du är väl förankrad i skolans styrdokument och uppdrag och drivs av att göra skillnad för både elever och pedagoger.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och inför anställning kommer vi att be dig att visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Känner du att detta är en tjänst som kan passa just dig, så ser ser vi fram emot din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Enligt överenskommelse, fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/354". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Katarina Österberg 073-9150159 Jobbnummer
9543364