Vi söker en Speditionsassistent / Orderadministratör till bolag i Göteborg
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vi söker nu en noggrann och lösningsorienterad Speditör/Orderadministratör till ett globalt företag i framkant, där varje leverans kan göra skillnad. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer att viktiga sändningar når rätt plats i rätt tid – världen över. Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Du kommer att tillhöra speditionsavdelningen, där man arbetar nära varandra och värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en hög servicenivå. Du ansvarar för att boka transporter med kurir, flyg, sjö och väg till både EU- och icke-EU-länder. Arbetet är varierat och kräver att du både kan arbeta noggrant enligt givna instruktioner och samtidigt vara flexibel i oförutsedda situationer. Du kommer att ha daglig kontakt med interna beställare, externa transportörer samt ibland även banker och myndigheter, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga och struktur. Vi söker dig som är i början av din karriär då detta är en assisterande roll.
Arbetet sker i en säkerhetsklassad miljö vilket innebär att det sker 100% på plats på kontoret samt att en säkerhetsklassning kommer genomföras och behöver vara godkänd för att du skall få tjänsten.Arbetstiderna är måndag-fredag, kontorstider.
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work på 6 månader med chans till förlängning. Om du trivs i en snabb och dynamisk miljö, gillar struktur, och har ett öga för detaljer – då kan detta vara rollen för dig!Dina arbetsuppgifter
Boka och koordinera transporter (kurir, flyg, sjö och väg) till både EU och övriga världen
Följa och tolka fraktinstruktioner samt säkerställa leverans- och betalningsvillkor
Hantera exportdokument, fraktfakturering och statistikrapportering
Informera interna intressenter vid eventuella avvikelser
Presentera rembursdokumentation till bank
Stötta med prisförfrågningar, offerter och kontakt med transportörer
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom logistik, spedition eller liknande område
Innehar god administrativ förmåga, är van att arbeta med dokumentation, uppföljning och strukturerade processer
Besitter mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har förmåga att hantera ett högt arbetstempo med flera parallella uppgifter
Har en servicemedveten och samarbetsvillig inställning
Får en godkänd säkerhetsklassning där bakgrundskontroll, 5år bakåt i tidens erfarenheter kan bevisas samt säk.intervju ingår
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att boka kurir-, flyg- eller sjötransporter
Erfarenhet från arbete inom logistik, transportadministration eller spedition
Har erfarenhet av Microsoft Dynamics 365
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4GCM6H". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9994441