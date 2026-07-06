Vi söker en specialpedagog till Petrusgruppen
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2026-07-06
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Vill du utveckla vår lärmiljö? Vi söker en specialpedagog till Petrusgruppen
Omfattning: Deltid 50% (3 dagar/vecka)
Placering: Stefanskolan (Ängbyplan) och Johan Movingers gymnasium (Solna)
Brinner du för att skapa en skola där varje elev får chansen att lyckas? Nu söker vi dig som är legitimerad lärare och behörig specialpedagog till en nyckelroll på våra två mindre, personliga skolenheter inom Petrusgruppen. Hos oss möts du av en varm, familjär atmosfär och ett fantastiskt team av engagerade lärare. Tack vare skolornas storlek har vi en unik möjlighet till nära relationer, vilket också ger oss en genuin studiero i klassrummen där det är lätt att trivas och arbeta.
Om våra skolor
Skolorna arbetar aktivt med att skapa en god studiemiljö och ett aktivt elevhälsoarbete med eleven i centrum.
Skolorna är en del av Petrusgruppen, en skolgrupp bestående av flera kristna skolor.
I den här tjänsten får du det bästa av två världar och delar din tid mellan två av våra mysiga skolor med kristen värdegrund.
Stefanskolan (2 dagar/vecka): En friskola för årskurs F–9 med cirka 110 elever. Skolan ligger i natursköna områden vid Ängbyplan med närhet till bland annat Judarskogens naturreservat.
Johan Movingers gymnasium (1 dag/vecka): Vår gymnasieskola med cirka 110 elever fördelade på tre program: Barn- och fritid (BF), Naturvetenskap (NAT) och Samhällsvetenskap (SAM). Skolan ligger i charmiga Gamla Råsunda i Solna med närhet till goda kommunikationer.
Ditt uppdrag
Som specialpedagog i Petrusgruppen arbetar du med att ge särskilt stöd till elever från förskoleklass upp till gymnasiet. Eftersom rollen spänner över hela utbildningskedjan söker vi dig som har erfarenhet från både grundskola och gymnasium, vilket givetvis ger dig det breda perspektiv som behövs för att möta våra elevers olika behov.
Du ingår i vårt elevhälsoteam, vilket är gemensamt för båda skolorna. I teamet blir du en viktig bro och kontaktperson mellan pedagogerna, EHT och externa aktörer. Ditt fokus ligger på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp- och organisationsnivå för att stötta eleverna kunskapsmässigt samt bidra till en god lärmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handledning & stöd: Du handleder pedagoger och övrig skolpersonal i arbetet med elever i behov av stöd.
Utredningar & åtgärdsprogram: Du ansvarar för det specialpedagogiska arbetet i elevhälsoteamet, vilket bland annat innebär att föreslå, utvärdera och följa upp anpassningar samt att upprätta utredningar och åtgärdsprogram.
Systematiskt arbete: Du driver aktivt både mindre och större insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå, med kontinuerlig utvärdering och uppföljning i alla led tillsammans med berörda aktörer.
Kontaktytor: Du har breda kontaktytor och fungerar som en naturlig länk och kontaktperson ut mot pedagoger, in till elevhälsoteamet samt gentemot elever, vårdnadshavare och andra externa aktörer.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig specialpedagog med erfarenhet från både grundskole- och gymnasienivå. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du en trygg, välutbildad och relationsskapande lagspelare som trivs med att samarbeta tätt med kollegiet för att lyfta eleverna kunskapsmässigt. Vi ser gärna att du delar vår kristna värdegrund.
Välkommen med din ansökan till en arbetsplats med mycket hjärta och korta beslutsvägar!
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbssk@petrusgruppen.se
OBS. Skriv "Ansökan specialpedagog" i mailrubriken
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Vi tar endast emot ansökan via epost märkt " Ansökan Specialpedagog"
E-post: jobbssk@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Specialpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Stefanskolan
Tegnebyvägen 30 (visa karta
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168 56 BROMMA Arbetsplats
Stefanskolan Jobbnummer
9994637