Vi söker en speciallärare till Götetorps skola f-6
2026-01-02
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.
Vi söker en driven, prestigelös och samarbetsinriktad medarbetare som har fokus på att utveckla undervisningen och arbeta för att gynna elevernas lärande. Vi utgår från helhetsidén att hälsa och lärande stödjer varandra där du förväntas bidra till skolans elevhälsoarbete av främjande och förebyggande karaktär med fokus på tillgängliga lärmiljöer, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Du ingår i specialpedagogiskt team tillsammans med specialpedagog och ytterligare speciallärare. Det nära samarbetet med lärare samt med skolans elevhälsoteam och övriga kollegor är en grundförutsättning i ditt arbete där elevernas lärande sätts främst. Arbetet innebär att du tillsammans med kollegor aktivt arbetar för att utveckla undervisningen så att den är tillgänglig för alla elever. Du tillämpar ett elevnära arbetssätt med utgångspunkt i att stärka elevens delaktighet i det egna lärandet.
Vi söker dig som systematiskt arbetar för tillgängligt lärande och därmed synliggör krav på undervisningen och lärmiljöns utformning. Som speciallärare på Götetorp kommer du ansvara för att kartlägga och undervisa elever genom stödverksamhet utifrån identifierade behov och förutsättningar. Tillsammans med lärare ansvarar du för att utforma och genomföra insatser utifrån kartlagda behov samt dokumentera, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram.
Du arbetar evidensbaserat med metoder och arbetssätt och har god förmåga att identifiera, planera, genomföra och analysera insatser som gynnar elevers utveckling och lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi använder oss av dokumentationssystemet Prorenata. Du är en samarbetsinriktad och prestigelös ledare med praktisk erfarenhet av att handleda och stödja kollegor i undervisningssituationer såväl som utanför klassrummet.Kvalifikationer
Examinerad speciallärare och behörig grundskollärare
Du har erfarenhet av att arbeta med pedagogiska kartläggningar, kartläggningsverktyg, utredningar av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Du besitter fördjupad kunskap om elevers lärande och utveckling och kan tillämpa och kritiskt granska metoder för att bedöma utveckling. Du har fokus på pedagogisk användning av digitala verktyg samt god kännedom om kompensatoriska hjälpmedel för ökad autonomi och likvärdigt lärande.
Det är meriterande om du har kunskap om funktionsnedsättningar som kan påverka lärandet och hur man kan kompensera för det. Utöver kunskaper i språkligt utvecklande arbete ser vi gärna att du besitter kunskap om att möta elevers matematiska utmaningar.
Med en flexibel och genomgående positiv hållning bidrar du till en gynnsam arbetsmiljö, för elever såväl som för kollegor. Du är strukturerad och noggrann, trygg och självständig med god förmåga att bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar främjande och förebyggande och med det kollegiala lärandet i fokus delar du gärna med dig av dina kunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Arbetet med urval och kallelser till intervjuer till aktuella kandidater planeras ske tidigast vecka 5.
Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna visa upp utdrag ur belastningsregister och din lärarlegitimation.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
