Vi söker en specialistläkare till Rättspsykiatrin i Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är en specialiserad enhet inom rättspsykiatrin med 11 vårdavdelningar som har olika profiler och inriktningar, vi vårdar både män och kvinnor.
Klinikens uppdrag är att ge högkvalificerad rättspsykiatrisk vård och genomföra riskbedömningar för personer som domstolen har beslutat om rättspsykiatrisk vård för och att upprätthålla samhällsskydd. Målet är att patienterna när de kommit tillräckligt långt i vårdprocessen på kliniken ska kunna överföras till sin hemregion, en annan regionklinik eller annan vårdform. Patienterna ska erbjudas professionell vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som specialistläkare inom rättspsykiatrin ansvarar du, på delegation av chefsöverläkaren, för patienternas vård och behandling.
Tillsammans med övriga funktioner i teamet för du patientens vårdprocess framåt. Du utreder, behandlar och utvärderar patienten och har en central roll i vårt teambaserade arbetssätt. Du deltar i samverkansmöten och skriver underlag till grund för bedömningar inför insatser från exempelvis socialtjänst eller överförmyndarnämnd. Vårdplaneringar och ansökningar till Förvaltningsrätten ingår också i din roll. Du deltar i klinikens kvalitets- och utvecklingsarbete och ingår i beredskapslinjen enligt schema. Vid en eventuell förlängning av anställningen kan det finnas möjlighet till dubbelspecialisering eller forskning. En god språklig förmåga såväl muntligt som skriftligt samt intresse för tvångsvårdslagstiftning och juridik underlättar i tjänsten.Kvalifikationer
Specialistläkare i psykiatri är obligatoriskt. Meriterande om du är specialistläkare i rättspsykiatri eller har erfarenhet inom rättspsykiatri.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Innan erbjudande om anställning görs ett ur utdrag ur belastnings- och misstankeregister. Vi kommer även begära drogtest.
