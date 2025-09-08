Vi söker en specialist inom bro- och tunnelprojektering
Vi söker dig som brinner för att bygga en hållbar framtid
Betong & Stålteknik är inte som andra konsultföretag. Vi är en sammansvetsad grupp specialister, där flera av oss har spetskompetens på forskarnivå. Vår passion är att förstå de mest komplexa tekniska utmaningarna inom betong- och stålkonstruktioner för infrastruktur. Vi arbetar framför allt med underhållsprojekt för att säkerställa att befintliga broar och tunnlar kan fortsätta att tjäna samhället på ett säkert och hållbart sätt. Vi drar nytta av vår kunskap kring nedbrytningsprocesser, materialteknik och beständighet för att skapa framtidens lösningar i befintliga, såväl som nya, konstruktioner. Vi ser till att varje detalj i teorin håller i den verkliga världen.
Vi erbjuder en roll där teori möter verklighet
Vi söker en driven civilingenjör för att stärka vårt team. Om du är en person som älskar att dyka djupt ner i tekniska beräkningar, och som ser värdet av att arbeta med en fot i den vetenskapliga världen och en i den praktiska, då är det här rätt plats för dig. Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet, frihet under ansvar och en ständig strävan efter kunskap, och vi uppmuntrar dig att utvecklas både personligt och professionellt.
Din roll Som en del av vårt team kommer du att arbeta med projektering för underhålls- och förstärkningsprojekt. Du har möjligheten att påverka och forma några av de mest spännande infrastrukturprojekten i Sverige. Du kommer att få arbeta nära erfarna kollegor och använda din tekniska skicklighet för att hitta innovativa och hållbara lösningar. Det finns stora möjligheter att ta stort eget ansvar.
Vi söker dig som:
• Är en civilingenjör med ett brinnande intresse för betong- och stålkonstruktioner.
• Har en god förståelse för och kunskap inom byggteknik.
• Du har en god trygghet inom din yrkesroll, samtidigt som du ständigt vill utvecklas inom ditt specialistområde.
• Har ett genuint intresse för hur den tekniska detaljen sammanvävs med verkligheten.
• Möjlighet att anpassa rollen för din kompetensprofil och intresseområde.
Vad Betong & Stålteknik kan erbjuda dig:
• En unik arbetsmiljö där du får lära av och arbeta med några av de mest framstående specialisterna inom området.
• Möjlighet att arbeta med komplexa och banbrytande projekt.
• En platt organisation där din röst är viktig och där du kan påverka din egen utveckling.
Vi letar inte efter vilken kandidat som helst. Vi letar efter dig som delar vår passion och vill vara med att forma infrastruktur genom att ta dig an komplexa projekt inom betong- och stålteknik.
Betong & Stålteknik är sedan en tid tillbaka en viktig del av Qflow Group, en snabbt växande grupp av specialistbolag inom samhällsbyggnad. Som en del av en större koncern med över 875 medarbetare får du tillgång till ett stort närverk, resurser och spännande samarbeten, samtidigt som vi behåller den lilla organisationens snabbhet, specialisering och familjära känsla. Qflow Group är skapat för att samla branschens främsta experter och skapa ett starkt kunskapsutbyte, vilket ger dig unika möjligheter till vidareutveckling.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten är öppen för ansökan och urval sker löpande.
