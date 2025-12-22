Vi söker en specialist i allmänmedicin till Brunflo Hälsocentral!
2025-12-22
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Primärvården i region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i division Nära Vård tillsammans med ambulansen, folktandvård, psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå universitet.
Är du intresserad av primärvård, driven, självgående och nyfiken? Är du nyutbildad eller erfaren specialist i allmänmedicin? Vi på Brunflo hälsocentral söker efter ny kollega och medarbetare.
Brunflo hälsocentral ligger fint beläget, ca 15 km söder om Östersund och har i nuläget ca 9100 listade patienter. Vi har ett geografiskt upptagningsområde med både tätort och landsbygd. Hälsocentralen är en välfungerande arbetsplats med bra rutiner, gott samarbete blandat med en stor portion nytänk. Vi har en stabil personalgrupp där vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Hälsocentralen har ett välfungerade multimodalt team med fysioterapeut, psykolog, rehabkoordinator och läkare där patienterna erbjuds olika behandlingar utifrån ett personcentrerat synsätt. Vi har distriktssköterskor med egna ansvarsområden som tillsammans med undersköterskor och medicinska sekreterare arbetar på toppen av sin kompetens. BVC, MVC och fysioterapin är välbemannade med erfarna medarbetare och vi har två engagerade enhetschefer.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Primärvården är mitt i omställningen mot nära vård, vilket innebär bland annat ett ansvar för färre antal patienter till förmån för ett utökat ansvar för våra mest sköra äldre. Vi arbetar utifrån konceptet utvidgad primärvård, arbetssättet innebär också ökade möjligheter till hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det bäst.
Arbetet som distriktsläkare innebär ansvar för ett geografiskt område med mottagningsbesök, akutbesök, hembesök, kvalificerade telefonbesök och fördjupade läkemedelsgenomgångar. Vi har läkarmöte med gemensam remissgenomgång en gång/vecka och utöver det tid avsatt för utvecklingsarbete. Enstaka beredskapsjourer ingår i arbetet.
Vi har ansvar för fyra SÄBO inklusive korttidsplatser och ett välfungerande samarbete med kommunens distriktssköterskor i hemsjukvård. Inom ramen för din anställning finns möjlighet till sidouppdrag inom SÄBO, MVC, BVC. Handledning av kandidater och utbildningsläkare ingår i arbetet. Med anledning till att primärvården har status som universitetssjukvårdsenhet ingår i tjänsten undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet.Kvalifikationer
Vi söker en nyfiken och intresserad specialist i allmänmedicin och som är intresserad av primärvården samt vill utveckla nära vård vid Brunflo hälsocentral. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Vi ser att du är som nämnt innan, genuint intresserad av primärvård, självgående, tar ansvar och vill bidra med god stämning i arbetsgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
* Ett strukturerat CV
* Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare
utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
* Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
* Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
* Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
* Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på
avhandlingen.
* Dokumenterad handledarutbildning
* Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
* Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
