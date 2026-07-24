Vi söker en socialsekreterare till familjehemsenheten
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2026-07-24
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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1 plats(er).
Hej!
Familjehemsenheten söker en ny kollega! Vi letar efter dig som har ett starkt barnperspektiv och vill vara med och ge barn och deras familjer det stöd de behöver för en trygg och stabil framtid. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och utveckling är i fokus. Vår enhet ligger i centrala Luleå i nyrenoverade lokaler. Här arbetar 10 socialsekreterare, sju familjehemssekreterare, en administratör och en specialistsocionom – alla med samma drivkraft: att skapa bättre förutsättningar för barn och unga.
Som ny hos oss får du en mentor, utbildning och handledning i våra metoder. Vi har regelbundna ärendegenomgångar och metodhandledning som ger stöd och utrymme för reflektion. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö och erbjuder en flexibel arbetssituation där återhämtning värdesätts, tillsammans med gemensamma aktiviteter som frukostar och friluftsdagar. Kompetensutveckling erbjuds genom utbildningar, nätverk, praktik och föreläsningar.
Du arbetar 08.00-17.00 med möjlighet till flex två timmar före eller efter, i den mån verksamheten tillåter. Vi erbjuder även upp till 50 % distansarbete, semesterväxling och friskvårdsförmån allt för att underlätta balansen mellan jobb och privatliv. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för barn och ungdomar som är placerade i familjehem, HVB, SiS och stödboende enligt SoL och LVU samt hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och i vissa placeringar samarbeta med ansvarig familjehemssekreterare. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling. Placeringarna och insatserna följs upp enligt BBIC:s livsområden. Samverkan sker både internt och externt och är en viktig del i uppdraget. Du samverkar exempelvis med andra enheter inom socialtjänsten, öppenvården samt med skola och andra myndigheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att jobba med barn och unga. Vidare ska du som söker:
Ha socionomexamen
Ha B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av socialt utrednings- och behandlingsarbete med barn och ungdomar.
Erfarenhet av placeringar av barn och ungdomar.
Erfarenhet av Signs of safety
Din trygghet i din roll skapar stabilitet och inger förtroende i mötet med andra. Du är strukturerad och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt ser du möjligheter även i utmanande situationer och bidrar till framdrift. Du är samarbetsorienterad och bygger naturligt goda relationer, där du bidrar till ett positivt och professionellt samarbete. Vi lägger stor vi stor vikt vid personliga kompetenser i denna rekryteringsprocess.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då ser vi fram emot din ansökan! Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om arbetsgivaren
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR +46920453000 Jobbnummer
10010547