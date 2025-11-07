Vi söker en socialrådgivare för ett föräldrarvikariat, är du den vi söker?
2025-11-07
Är du en lösningsfokuserad person som gillar utmaningar?
Vi söker nu en grym socialrådgivare som kan fylla skorna för vår föräldralediga kollega och som har ett genuint intresse samt erfarenhet av målgruppen.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat, självständigt och viktigt arbete med lundabor som har eller har haft ett skadligt bruk eller beroende och/ eller lider av psykisk ohälsa. Du får en gedigen introduktion i arbetet, goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd av dina kollegor och chef. Vår enhet präglas av en positiv anda och vi engagerar oss för att hitta det bästa stödet för våra brukare.
I din roll ingår att utforma genomförandeplaner och kartlägga brukarens stödbehov och förmågor tillsammans med brukaren, göra regelbundna utvärderingar och delta i SIP och andra viktiga möten. Vi samverkar brett med exempelvis socialsekreterare, anhöriga, gode män/förvaltare och region/ primärvård. Ditt dagliga arbete utgår från var brukares individuella genomförandeplan, vilket kan innebära stöd med t ex städning, matlagning och inköp. Du motiverar till aktivitet och sysselsättning, både i och utanför boendet, för att bryta isolering och arbetar mot en självständighet, en självförsörjning samt ett långsiktigt eget boende.
Regelbunden dokumentation ingår i ditt arbete hos oss.
Till din hjälp i ditt arbete som socialrådgivare har du bland annat en pedagogisk samordnare, en enhetsadministratör och ett arbetslag med kollegor som stöttar och stärker varandra.
Vi söker dig
Vi söker dig som har genomgått högskoleutbildning eller YH med inriktning socialpsykiatri, socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver ha god självkännedom, kunna leda dig själv och fatta välgrundade beslut utifrån verksamhetens bästa.
Du behöver ha kunskaper i social dokumentation och om du tidigare arbetat i systemet Lifecare är det meriterande.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom beroendeproblematik, socialpsykiatri / samsjuklighet och har goda kunskaper om målgruppen. Du behöver ha god förmåga till samverkan, att skapa struktur, planera och ta ansvar. Du är ödmjuk, tydlig och ser alla människors lika värde.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
På stöd i boende Vuxen arbetar vi med personer som stått utanför samhället under flertalet år, har eller har haft ett skadligt bruk eller beroende samt psykisk ohälsa, som är i behov av stöd för att bli fri från sitt beroende. Enheten är utformad i som ett genomgångsboende, där brukarna hyr sina lägenheter i 2:a hand och där även personal har kontor och gemensamma utrymmen med brukarna. Målet är att hjälpa brukarna vidare till långvarigt boende och stärka förmågor/koppla på annat stöd, för att brukarens ska bli så självständig som möjligt. Brukarna bor i snitt hos oss 6-18 månader. Vi som arbetar här är sex socialrådgivare dag/ kväll/helg, fyra handledare som arbetar vaken natt, en pedagogisk samordnare och en enhetschef. Vi arbetar på schema och var tredje helg. Vårt arbetssätt utvecklas kontinuerligt för att kunna möta lundabornas behov på bästa sätt och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre. Vi är ett glatt gäng som välkomnar en ny kollega med öppna armar. Har du en idé eller ett intresse, som gynnar verksamheten och brukarna så testar vi. Arbetsgruppen med chef gillar utmaningar och utveckling och vi har ett gemensamt motto: "Det finns inga problem som inte har en lösning, och tillsammans hittar vi den". Brinner du för målgruppen som vi gör, har ett lösningsfokus och ett driv samt gillar utmaningar, då är du rätt kollega till oss.
Välkommen med din ansökan senast fredag 21 november!
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
