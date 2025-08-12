Vi söker en social person till lager/proffsbutik söder om Sthlm!

Athletic Work Nordic AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-08-12


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Athletic Work Nordic AB i Stockholm, Sigtuna, Knivsta, Eskilstuna, Linköping eller i hela Sverige

Vill du ha ett lagerjobb där du får träffa och prata med människor varje dag?
Vi söker nu en positiv och social lagermedarbetare som gillar kundkontakt och att skapa goda vibes på jobbet.
Vad du kommer göra:
Packa och plocka varor av varierande vikt och storlek
Hälsa och hjälpa kunder, både i butik och mail
Bidra till ett glatt team och en trevlig arbetsplats

Vem du är:
En social och utåtriktad person med ett stort leende
Flitig, punktlig och uppskattar att prata med människor
Gillar teamwork och att sprida god stämning
Mediterande med idrottsbakgrund då många har det på arbetsplatsen

Vad du får:
Träffa och prata med många olika människor varje dag
Ett engagerat team som värdesätter gemenskap och humor
Möjlighet att växa i en inspirerande och expansiv verksamhet

Låter detta som ett jobb för dig? Skicka gärna din ansökan direkt då detta är en eftertraktad position

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Athletic Work Nordic AB (org.nr 559459-0456)

Arbetsplats
Athletic Work

Kontakt
Linus Westerlund
linus.westerlund@athleticwork.se
0733944892

Jobbnummer
9454650

Prenumerera på jobb från Athletic Work Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Athletic Work Nordic AB: