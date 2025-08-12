Vi söker en social person till lager/proffsbutik söder om Sthlm!
2025-08-12
Vill du ha ett lagerjobb där du får träffa och prata med människor varje dag?
Vi söker nu en positiv och social lagermedarbetare som gillar kundkontakt och att skapa goda vibes på jobbet.
Vad du kommer göra:
Packa och plocka varor av varierande vikt och storlek
Hälsa och hjälpa kunder, både i butik och mail
Bidra till ett glatt team och en trevlig arbetsplats
Vem du är:
En social och utåtriktad person med ett stort leende
Flitig, punktlig och uppskattar att prata med människor
Gillar teamwork och att sprida god stämning
Mediterande med idrottsbakgrund då många har det på arbetsplatsen
Vad du får:
Träffa och prata med många olika människor varje dag
Ett engagerat team som värdesätter gemenskap och humor
Möjlighet att växa i en inspirerande och expansiv verksamhet
